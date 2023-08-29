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Gündem THY'de "namaz" devrimi! Vallahi helal olsun
Gündem

THY'de "namaz" devrimi! Vallahi helal olsun

Yeniakit Publisher
2023-08-29 11:22:00 -
THY'de "namaz" devrimi! Vallahi helal olsun

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, kokpitte namaz kılmak isteyen pilotlar için düzenleme getirileceğini açıklamıştı. Patronlar Dünyası'nın haberine göre THY uçaklarında kokpitte namaz kılmaya onay çıktı.

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, kokpitte namaz kılmak isteyen pilotlar için düzenleme getirileceğini açıklamıştı. 

Patronlar Dünyası'nın haberine göre THY uçaklarında kokpitte namaz kılmaya onay çıktı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün 4 gün önce onayladığı THY "uçuş operasyon" yönergesi ile kokpitte namaz kılmaya izin çıktı. Düzenleme 24 Ağustos'ta Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün de onayı ile yürürlüğe girdi. 

THY uçuş operasyon yönergesinde yer alan C maddesinde şu ifadelere yer verildi: 

"Türk Hava Yolları, uçuş sırasında uçuş mürettebatının zihinsel fiziksel sağlığına önem vermektedir. Bu nedenle, uçuş ekibi üyelerinin uçuşun kritik olmayan aşamalarında esneme ve hafif egzersizler için kısa molalar vermesine veya kokpitte dua etme, inancının gereğini yerine getirmesine izin vermektedir."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

THY Uçuş İşletme Koordinasyon Müdürü İzzet Berk Bingöl, THY Kalite Güvence Müdürü Bilal Yardım, Muhammed İkbal Abay, THY Başkan Yardımcısı (Döküman ve uyumluluk) Levent Akyol, Yönetim Kurulu üyesi Bilal Tek, Genel Müdür Yardımcısı (Uçuş İşletme) Mehmet Kadaifçiler tarafından imza altına alınan ve 24 Ağustos'da düzenlenen THY'nin "uçuş operasyon yönergesi" aynı gün Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından onaylandı. 

 

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Yorumlar

Davetçi

Helal işte bu. Şehirler arası otobüslere de bir el atın

ata

yahu zaten 10 saat bir uçuşta koltuğundan kalkmayan pilot canına susamış demektir. ayrıca yolcuların da hayatını tehlikeye atmaktadır... en iyi eksersiz iki rekat namazdır. beyne kan oksijen giderken bel sırt boyun bacak kasları ve daha niceleri çalışacaktır....
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