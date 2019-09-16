THY yurtdışı aktarmalı uçuş nasıl yapılır? THY yurtdışı aktarmalı uçuş sorgula

THY uçakla aktarma nasıl yapılır? Yurtiçi aktarmalı uçuş nasıl yapılır, yurtdışı aktarmalı uçuşlarda iç hatlar sorgulanmakta. Türk Hava Yolları (THY) Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak-Haziran 2018 dönemine kıyasla yüzde 2,1 artış gerçekleşti. Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında söz konusu döneme kıyasla yüzde 1,1'lik artış görüldü. Peki THY yurt içi aktarmalı uçuş nasıl yapılır? İşte detaylar.

Haziran 2018 döneminde 6,4 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde yüzde 3,2'lik artışla 6,6 milyon olarak gerçekleşti. Yolcu sayısı iç hatlarda yüzde 1,3, dış hatlarda ise yüzde 4,6 arttı. Yolcu doluluk oranı Haziran 2019 döneminde 1,2 puanlık artışla ile yüzde 80,3 oldu. Aynı dönemde iç hat seferlerdeki doluluk oranı da 4,0 puanlık artış göstererek yüzde 86,1 olarak gerçekleşti.

THY yurt içi aktarmalı uçuş nasıl yapılır? THY aktarmalı uçuş sefer saatleri

Yurtiçinden gelip yurtdışına Türk Hava Yolları ile devam eden yolcularının yapması gerekenler

Uçaktan inerken sadece kabin bagajınızı alın ve dış hatlar terminaline geçin.

Biniş kartınız yoksa ilgili havayolu firmasının kontuarına giderek biniş kartınızı alın. Biniş kartınız varsa herhangi bir işlem yapmadan pasaport kontrol bölümüne geçebilirsiniz.

Pasaport işlemlerinizi yurtdışına çıkılacak son noktada tamamlayabilirsiniz.

Star Alliance üyesi ya da Türk Hava Yolları ile ortak uçuş anlaşması olan havayolu firmalarıyla uçuş güzergâhları tek biletle düzenlenmiş yolcular dahil.

Yurtiçinden gelip yurtdışına Türk Hava Yolları ile devam etmeyen yolcuların yapması gerekenler

İç hatlar terminalinden bagajınızı alın.

Dış hatlar terminaline giderek yurtdışına uçacağınız havayolu firmasının kontuarında check-in işlemlerinizi tamamlayın.

Star Alliance üyesi ya da Türk Hava Yolları ile ortak uçuş anlaşması olan havayolu firmalarıyla uçuş güzergâhları tek biletle düzenlenmiş yolcular hariç.

Yurtdışından gelip yurtiçi gümrüklü bir noktaya devam eden transfer uçuş güzergahları tek biletle düzenlenmiş yolcuların yapması gerekenler

Sadece kabin bagajınızı alıp uçaktan inin ve pasaport kontrolüne geçip ülkeye giriş yapın.

İç hatlar terminaline gidin.

Uçuşunuzu tamamladıktan sonra bagajınızı varış noktasındaki havalimanında teslim alabilirsiniz.

Yurtdışından gelip yurtiçi gümrüklü bir noktaya devam eden transfer uçuş güzergâhları tek biletle düzenlenmemiş yolcuların yapması gerekenler

Dış hatlar geliş salonundan bagajınızı alın.

Sonraki uçuşunuzun check-in işlemleri için iç hatlar terminaline gidin ve ilgili havayolu firmasının kontuarına başvurun.

Star Alliance üyesi ya da Türk Hava Yolları ile ortak uçuş anlaşması olan havayolu firmalarıyla uçuş güzergâhları tek biletle düzenlenmiş yolcular hariç.

Yurtdışından gelip yurtdışına Türk Hava Yolları ile devam eden uçuş güzergâhları tek biletle düzenlenmiş transfer yolcuların yapması gerekenler

Sadece kabin bagajınızı alıp uçaktan inin ve herhangi bir uçuş ya da pasaport işlemi yapmadan doğrudan biniş kapısına gidin.

İlk çıkış noktasında devam edeceğiniz bir uçuş için biniş kartı almadıysanız önce “Transit Check-in” kontuarına başvurun.

Star Alliance üyesi ya da Türk Hava Yolları ile ortak uçuş anlaşması olan havayolu firmalarıyla uçuş güzergâhları tek biletle düzenlenmiş yolcular dahil.

Yurtdışı çıkışlı, yurtiçi duraklamalı ve varış noktası gümrüksüz bir havalimanı olan seyahat edeceklerin yapması gerekenler

Pasaport işlemlerinizi tamamlayın ve ülkeye giriş yapın.

Dış hatlar terminalinden bagajınızı alın.

İç hatlar terminaline geçin.

Check-in işlemlerinizi tamamlayın, bagajınızı teslim edin ve biniş kapısına gidin.

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