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THY yurt içi aktarmalı uçuş nasıl yapılır? THY aktarmalı uçuş sefer saatleri

THY aktarmalı uçuşlarda check in nasıl yapılır? THY aktarmalı uçuş seferler saatleri. Dünyanın en büyük hava yolu şirketleri arasında yer alan Türk Hava Yolları’nın (THY)Ocak-Haziran 2019 döneminde 35,1 milyon yolcu taşıdı. THY ile aktarmalı olarak da seyahat etme imkanına sahip olunmakta. Peki aktarmalı uçuş nedir ve nasıl yapılır? Türk Hava Yolları aktarmalı uçuşlar sefer sayıları.

15 Eylül 2019 Pazar 14:31
THY yurt içi aktarmalı uçuş nasıl yapılır? THY aktarmalı uçuş sefer saatleri

THY aktarmalı uçuşlarda check in nasıl yapılır? Dünyanın en büyük hava yolu şirketleri arasında yer alan Türk Hava Yolları’nın (THY)  Ocak-Haziran 2019 döneminde 35,1 milyon yolcu taşıdı. THY ile aktarmalı olarak da seyahat etme imkanına sahip olunmakta. Peki aktarmalı uçuş nedir ve nasıl yapılır? Türk Hava Yolları aktarmalı uçuşlar sefer sayıları. 

THY ile transfer ve transit yolculuk nasıl yapılır?

THY, ucuz THY uçak bileti, Türk Hava Yolları bilet fiyatları. Seyahatleri sırasında duraklama yapan yolcularımız için transfer ve transit işlemleri hakkında gereken tüm bilgileri bir araya getirdik. Türk Hava Yolları ayrıcalığıyla seyahat eden yolcularımızın yola çıkmadan önce transfer ve transit işlemleri hakkındaki tüm detayları incelemelerini öneririz.

Kimler transfer ya da transit yolcu olarak değerlendirilir?

Yolculuğun başladığı havalimanıyla sona ereceği havalimanı arasındaki herhangi bir noktada 24 saatten az duraklama yapan, sonrasında aynı ya da farklı bir havayolu firmasıyla seyahate devam eden yolcular transfer yolcu olarak adlandırılır. Yolculuğun başladığı havalimanıyla sona ereceği havalimanı arasındaki bir noktaya uğrayan ve aynı uçuş numarası ile yolculuğuna devam eden yolculara ise transit yolcu olarak tanımlanır. 

Transfer ya da transit kategorisine giren, Economy Class’ta 12, Business Class’ta 9 saat üzeri duraklama yapan yolcular, anlaşmalı firmaları aracılığıyla sunduğu otel ve ikram hizmetlerimizden yararlanabilirler.

Otel hizmetinden yararlanacak olan biletli yolcular, daha kısa süreli bir aktarmalı uçuşun olması durumunda bu hizmetten yararlanamazlar. 

THY aktarmalı uçuşlarda bagaj işlemleri nasıl yapılır?

Transfer ve transit yolcuları bagaj ve seyahat konusundaki tüm bilgilere aşağıdaki adımları izleyerek ulaşabilirler.

Yurtiçinden gelip yurtdışına Türk Hava Yolları ile devam eden yolcular nelere dikkat etmeli?

Uçaktan inerken sadece kabin bagajınızı alın ve dış hatlar terminaline geçin. 

Biniş kartınız yoksa ilgili havayolu firmasının kontuarına giderek biniş kartınızı alın. Biniş kartınız varsa herhangi bir işlem yapmadan pasaport kontrol bölümüne geçebilirsiniz. 

Pasaport işlemlerinizi yurtdışına çıkılacak son noktada tamamlayabilirsiniz. 

THY aktarmalı uçuşları ve bilet fiyatları için THY'nin internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 14:31
  1. THY yurt içi aktarmalı uçuş nasıl yapılır?
  2. THY ile transfer ve transit yolculuk nasıl yapılır?
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