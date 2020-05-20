  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Filip Novak Trabzonspor'dan ayrılacak mı? Menajerinden açıklama geldi

Kabağın faydaları saymakla bitmiyor

Ya hak anlamı | Ya hak anlamı nedir?

THY uçak seferleri ne zaman başlayacak? İç hat dış hat seferleri ne zaman?

Evde baklava şerbeti nasıl yapılır?
için kalan
Aktüel

THY yolcuları kabin içerisinde bagaj taşıyamayacak

Türk Hava Yolları’ndan (THY) yapılan açıklamayla, yolcuların beraberinde getirdikleri kabin bagajlarının kabin içerisinde taşınmayacağı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 22:02:13 -
THY yolcuları kabin içerisinde bagaj taşıyamayacak

Türk Hava Yolları’ndan (THY) yapılan açıklamayla, yolcuların beraberinde getirdikleri kabin bagajlarının kabin içerisinde taşınmayacağı açıklandı.


Türk Hava Yolları, duyurduğu yeni kararla korona virüs tedbirleri kapsamında iç hat uçuşlarını 4 Haziran’a, dış hat uçuşlarını ise 10 Haziran’a kadar durdurulduğunu açıklamıştı. Bunun yanı sıra THY, kabin içerisinde taşınan bagajlara ilişkin yeni bir karar aldı. Bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi, yeni alınan kararla yolcuların beraberinde getirdikleri kabin bagajlarının artık kabin içerisine kabul edilmeyeceğini açıkladı. Yolcuların 8 kilogramlık kabin bagaj hakları ise uçak altındaki bagaj haklarını eklenecek. Ayrıca, yolcular el çantası ise kabinde taşıyabilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı