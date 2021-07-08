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Gündem THY uçuş planını güncelledi!
Gündem

THY uçuş planını güncelledi!

Türk Hava Yolları temmuz ayı uçuş planı kapsamında yolcularını 248 destinasyona ulaştırılacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 13:33:00 -
THY uçuş planını güncelledi!

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uçuş planının güncellendiği belirtildi.

Yolcuların 248 destinasyona sağlık ve güvenle ulaştırıldığı aktarılan açıklamada, "Bu dönemde plan yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için sizlere esnek seyahat imkanları sunmaktan mutluluk duyuyoruz. 21 Mart 2020-31 Aralık 2021 (dahil) tarihleri arasındaki biletlemeleriniz için sınırsız değişiklik yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için esnek seyahat sayfamızı incelemeyi unutmayın." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, uçuş takviminin 31 Temmuz'a kadar 1 haftada gerçekleştirilmesi planlanan en fazla uçuş sayısını gösterdiği, yeni uçuş planına, "https://www.turkishairlines.com/tr-int/duyurular/coronavirus-salgini/guncel-ucus-plani/" linkinden ulaşabileceği bildirildi.

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