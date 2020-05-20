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Seyahat

THY uçak seferleri ne zaman başlayacak? İç hat dış hat seferleri ne zaman?

Son dakika uçak seferleri haberi. THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı iç hat seferlerinin 4 Haziran’da dış hat seferlerinin de 10 Haziran’da başlayacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 21:33:00 -
THY uçak seferleri ne zaman başlayacak? İç hat dış hat seferleri ne zaman?
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