THY uçak sayısını 400’e taşıyor

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Teknik AŞ’yi ziyaret etti. Bolat, dikkat çeken ifadeler kullandı.

İmzalar atıldı

Bolat, “370’e varan uçak filomuzla dikkat çekiyoruz. 3 ya da 5 ay içerisinde 400’üncü uçağa ulaşacağız. 7 tane MAX uçağı ve 20’ye yakın NEO uçağı kiralayacağız. Anlaşmaları imzalamak üzereyiz. MAX’larla ilgili anlaşma tamamlandı. Uçaklardan bir tanesi geldi veya gelecek. AnadoluJet’i ise yeniden kurgulayarak modern, yeni nesil teknoloji uçaklarla güçlendirip büyüteceğiz” dedi.

Bolat, THY’nin 90’ıncı yıl dönümünü daha büyük, daha geniş ve daha modern bir filoyla karşılayacaklarını; daha büyük kârlarla kutlayacaklarını dile getirdi.

Yeni hangarlar yapılacak

Bolat, 9 bin Teknik AŞ olmak üzere 65 bine yakın çalışanları bulunduğunu kaydetti. 370’i aşkın uçağın bakımının önemine de değinen Bolat, şu bilgileri paylaştı: “İstanbul Havalimanı’nda yeni hangarlar yapacağız. Teknisyen alımlarına devam ediyoruz. THY’nin stratejilerine uygun olarak da Teknik AŞ’yi büyütüyoruz. İş niteliğini arttıracağız. Komponentleri alıp takmak yerine bazılarının tamirlerini zaten yapıyoruz. Bu tamir yeteneklerimizi arttıracağız. Yeni yatırımlara imza atacağız. Ar-Ge faaliyetlerine ağırlık vereceğiz. THY’nin 777 ve 330 uçaklarını kargoya dönüştürmeyi planlıyoruz. 777’ler biraz daha zor ama 330’ları en kısa zamanda modifiye edip kargoya dönüştürme yeteneğini kazandırarak ülkemize ayrı bir gelir kapısı açacağız.”

En iyilerdeniz

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de teknisyenlerin gayretleri ve dikkatleriyle son yıllarda uçaklarında Hava Aracı Emniyet Denetimleri’nden (Safety Assessment of Foreign Aircraft-SAFA) çok güzel puanlar aldıklarını aktararak, “Bu noktada Avrupa’da en iyilerden biriyiz” diye konuştu. Ekşi, teknisyenlere mesleki gelişimleri için okumaları ve referanslara göre iş yapmalarını tavsiye etti. Kabin içindeki en ufak aksaklığın yolcuyu rahatsız ettiğini anlatan Ekşi, “Yolcumuz uçak içinde gördüğü her kalitesizliği uçağın genel emniyet algısına ekliyor. Yanmayan bir lamba, çalışmayan bir koltuk yolcunun gözünde acaba bakımı yapılmayan bir motor mu var algısı yahut kaygısı oluşturuyor. Onun için arkadaşlarımıza ‘Cillop gibi bir kabin istiyoruz’ diyoruz” şeklinde konuştu.

Önemli çağrı

THY Teknik AŞ Genel Müdürü Mikail Akbulut ise tarihte ilk defa motorlu uçak uçuran Orville Wright ve Wilbur Wright’ın teknisyen olduğunu hatırlattı. Uçak teknisyeninin bakımın yanında tasarım ve üretim aşamasında da faaliyet yürütme yetisi olduğunu ifade etti. Akbulut, teknisyenlere hem THY hem de hizmet verdikleri diğer firmaların uçaklarının bakımlarını itinayla yapmaları çağrısında bulundu.