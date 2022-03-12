THY uçak iptali bugün var mı? THY, Sabiha Gökçen Havalimanı iptal olan iç hatlar hangileri?

İstanbul’un tamamında kendini aralıklarla gösteren kar yağışının etkisini artırması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı uyarıya göre; İstanbul'da bugün (Cumartesi) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Kar yağışının devam edeceğine yönelik Meteoroloji'den açıklama gelmesi uçak yolculuğu yapacaklar tarafından uçak seferleri bugün iptal edildi mi? THY İstanbul Havalimanı hangi uçak seferi iptal edildi? Sabiha Gökçen Havalimanı iptal edilen iç hatlar var mı? sorularını sormakta.

THY bugün iptal edilen seferler var mı?

İstanbul'da etkili olan ve bu akşam şiddetini artırması beklenen kar yağışı nedeniyle uçak seferlerinde de iptaller artıyor. THY'den alınan bilgiye göre, MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı gereği iptal edilen uçuş sayısı 357'ye ulaştı. THY, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise bugün plânlanan 32 iç hat uçuşunu daha iptal etti. Böylelikle toplam iptal edilen uçuş sayısı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 50 oldu. THY sefer sorgulama ekranı için tıklayın