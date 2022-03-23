THY Tokat uçuşları ne zaman başlayacak? THY Tokat bilet fiyatları ne kadar?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nce ihale edilen havalimanı 550 milyon TL'ye mal edildi. 45 metre genişliğinde 2 bin 700 metre uzunluğunda pisti bulunan havalimanı son teknoloji ile donatıldı. Havalimanının pisti, terminal binası ve kule inşaatı yaklaşık 3 yılda tamamlandı. Yeni Tokat Havalimanın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile 25 Mart Cuma günü yapılacak.

THY Tokat uçuşları başladı mı?

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "25 Mart 2022 itibarıyla haftada 4 seferle başlayacak İstanbul-Tokat uçuşlarımızın biletlerine internet sitemiz ve mobil uygulamamızdan ulaşabilirsiniz. Sağlıklı ve güvenli bir uçuş dileriz." ifadesine yer verildi. Öte yandan THY'nin başarılı markası AnadoluJet'in de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Tokat'a haftada 3 gün sefer düzenleyeceği öğrenildi. THY, Tokat uçak bilet fiyatları merak edilirken kişi başına bilet fiyatı 481 TL olması bekleniyor. THY uçak bilet sorgulaması kurumun internet sitesi üzerniden yapılabilmekte.