THY Tivat sefer saatleri kaç? THY Tivat sefer saatleri:

Türk Hava Yolları'nın mayıs ayında doluluk oranı yüzde 80’i aştı, taşınan yolcu sayısı ise 6,3 milyon oldu. THY sefer hattına bir şehri daha ekledi. THY'nin Karadağ'ın sahil kenti Tivat'a uçak seferleri bugün itibarıyla başladı. İstanbul'dan sabah saatlerinde 150 yolcuyla havalanan Türk Hava Yolları'nın (THY) uçağı, Tivat Havalimanına ilk seferini başarıyla gerçekleştirdi.

Havalimanında düzenlenen törene katılan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin insanları ve ülkeleri birbirine bağladığını ifade ederek, başkent Podgorica'dan sonra Tivat'a da sefer düzenlemekten memnuniyet duyduklarını belirtti. THY, Tivat sefer saatleri, kurumun internet stesi üzerinde daha detaylı bir şekilde yer almakta.

İstanbul - Tivat, 22 Haziran Çarşamba sefer saatleri