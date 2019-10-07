THY personel alımı son dakika iş ilanları Türk Hava Yolları personel alımı başvurusu

THY kabin memuru alımı başladı mı? THY personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Türk Hava Yolları kabin memuru başvurusu yapacaklar THY personel alımı son dakika iş ilanlarını merak ediyordu. THY kariyer iş ilanlarına göre, 700 kişilik boş kadro için THY Kabin memuru alımı ilanı yayınladı. Peki THY personel alımı 2019 başvuruları ne zaman? THY personel alımı şartları neler? İşte THY personel alımı kariyer iş ilanları.

Kabin ekibi ne iş yapar?

Kabin personellerimiz, dünyanın farklı yerlerine yolculuk yaparak, markamızın elçileri olurlar. Kabin ekibi, yolcularımızın ihtiyaçlarını ve yolculuklarını rahat geçirmeleri için çalışan güçlü bir ekiptir. Kabin ekibimizin işe alımlarını, ihtiyaç duyduğumuz dönemlerde, kariyer sitemizde yayınladığımız ilanlar aracılığıyla gerçekleştiriyoruz.

THY kabin memuru alımı başvuru şartları

Ülkemizi bütün dünyada gururla temsil eden, dünyanın en fazla ülkesine uçan havayolu olan Ortaklığımızın büyüme sürecinde Kabin Memuru olarak yer almak isteyen, hizmet sektörü gereklilikleri doğrultusunda;

Güler yüzlü,

İletişim becerisi yüksek,

Ekip çalışmasına yatkın,

Dinamik

bayan çalışma arkadaşları arıyoruz.

THY iş başvurusu genel koşullar

T.C. Vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)

01/01/1989 ile 31/12/1999 tarihleri arasında doğmuş olmak

En az lise mezunu olmak

İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih sebebidir.)

Adli Sicil Kaydı ve/veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak

Daha önce THY A.O. veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak.

THY kabin memuru alımı sağlık ve fiziki koşullar

160-180 cm. arası boya sahip olmak (Boy-kilo ölçümleri, THY A.O. veya THY A.O.’nun belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılmakta olup Ortaklığımız tarafından belirlenen oranlara uygun olmalıdır.)

THY A.O. Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing, yanık ve yara izi vb. bulunmamak

Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak (Seçme süreçlerinde başarılı olan adaylarımızdan işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezlerinden sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları istenecektir.

THY A.O. Sağlık Müdürlüğü işyeri hekimleri “İşe Giriş Muayenesi” sırasında (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) THY A.O. iç prosedürleri çerçevesinde ek tetkik ve muayene yaptırılmasını isteyebilir.

THY A.O., belirlemiş olduğu işe giriş sağlık kriterleri çerçevesinde (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) adayın işe başlatılıp başlatılmayacağına karar verme hakkına sahiptir. Aday işe başlatılmaması halinde herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

THY kabin memuru başvuruları nereden yapılacak?

Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, ilana internet ortamında, THY A.O. resmi sitesi (https://careers.turkishairlines.com/) üzerinden başvurmaları gerekmektedir. Yukarıdaki şartları taşımayanların ve internet başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru yapanların başvurusu kabul edilmeyecektir.

İlan kriterlerini sağlayan adaylar, online uygulama, test ve mülakat süreçlerine katılacaktır.

Değerlendirme süreçlerinde yukarıdaki kriterlere uygun olmadığı belirlenen adaylar sürece devam edemeyecektir.

Tüm süreç sonunda başarılı olan adaylara iş teklifi yapılacak olup, işe başlama belgeleri hazırlamaları istenecek ve adayın istenen belgeleri teslim etmesi, evrakının olumlu değerlendirilmesi ve sağlık raporunun onaylanması sonrası eğitime yönlendirileceklerdir.

THY kabin memuru için başvuru sonrası hangi aşamalardan geçeceğim?

İlana başvuruda bulunan bütün adaylar, Türk Hava Yollarının sınav merkezlerinde uygulanmakta olan İngilizce test ve yetkinlik envanteri aşamaları için SMS ve e-posta yoluyla davet edilmektedir. Mülakata davet edilen adaylar, evrak kontrolü, boy-kilo ölçümü, dövme-yara izi kontrolü, grup çalışması, kurul mülakatı, İngilizce mülakat ve psikolog görüşmesi aşamalarına katılmaktadır.

Kabin memuru adayı değerlendirme süreçleri

Online İngilizce ve Genel Yetenek Testleri (Varsa ek olarak 2.Yabancı Dil Testi)

THY A.O İngilizce Sınavı

Mülakat Süreçleri

Evrak Kontrolü

İngilizce Mülakatı

Boy-Kilo Ölçümü

Dövme ve Yara izi Kontrolü

(Varsa) 2. Yabancı Dil Mülakatı

Kurul Mülakatı

Psikolog Görüşmesi

Grup Değerlendirme Çalışması

Sağlık Kontrolü (Uçuşa Elverişlilik)

Adaylarımızın Dikkatine!

THY A.O.’dan herhangi bir sebeple iş sözleşmesinin feshi yoluyla ilişiği kesilen,

Daha önceki Kabin Memuru alım süreçlerimizde;

Boy ölçümü aşamasında elenen,

Herhangi bir aşamasında başvuru koşulları ile ilgili doğru beyanda bulunmadığı tespit edilen,

Ortaklık ve Ortaklık personeline karşı sözlü ve yazılı olarak uygunsuz ifadeler içeren iletişim kurduğu tespit edilen,

adaylar ilanımıza başvuru yapamayacaklardır.

Kabin Memurluğu mesleği üniforma kullanmayı gerektiren bir meslek olup THY A.O.’da Kabin Ekibi üyesi olarak görev yapanlar, Ortaklığın halen uygulamada olan Kabin Ekibi Üniforma Kullanımı ve Temsil El Kitabı’nda yer alan düzenlemeler doğrultusunda görev yapmakla yükümlüdür.

THY kabin memuru işe yerleştirme süreci

Kabin ekibimiz her uçuşlarında aynı yüksek standartlarda mesleki görevlerini yerine getirebilen güçlü bir ekiptir. Kabin memurları her zaman bakımlı, şık, güler yüzlü, nazik, empati kuran, sakin, insan odaklı, zor durumlarda karar verme yetisine sahip ve iyi bir takım oyuncusu olma potansiyeli yüksek bireylerdir. Bu sebeple hem görevlerine başlamadan önce hem de meslek hayatları boyunca oldukça kapsamlı eğitimler vererek, kabin ekibi acil durumlara müdahale edebilecek şekilde göreve hazırlanıyor.

Türk Hava Yollarında kabin memuru olmak, üst düzeyde disiplin sahibi olmak anlamına gelir. Dünyanın pek çok noktasına seyahat etme fırsatı sunan kabin memurluğunun, birçok iş dalına göre sorumluluğu yüksek ve çalışma şartlarının standartların dışında bir meslek olduğunu unutmamak gerekir. Çalışma saatleri, süreleri, koşulları ve imkânları itibarıyla diğer iş kollarından oldukça farklıdır. Bu sebeple adaylarımıza, “Temel Emniyet Eğitimi” sürecinde kapsamlı bir eğitim vererek, hem uçuş emniyetinin gerekliliklerini hem de kabin içi hizmetin inceliklerini öğretiliyor.

Kabin memuru adayları, Türk Hava Yolları Uçuş Eğitim Merkezinde, Temel Emniyet Eğitimi kapsamında zorunlu teknik eğitimler, uygulamalı eğitimler, şirket prosedürleri ve servis konsepti eğitimleri vererek, mesleğe hazırlıyor. Kabin ekibi uçuş programlarını, mesai ve dinlenme sürelerini uluslararası ve ulusal sivil havacılık otoritelerinin mevzuatına uygun şekilde düzenliyoruz. Eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar, uçuş sertifikalarını aldıktan ve alıştırma uçuşlarını tamamladıktan sonra ekibe katılıyor.