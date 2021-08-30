THY PCR testi zorunlu mu? THY PCR testi istiyor mu? THY iç hatlar PCR testi zorunlu mu?

THY PCR testi istiyor mu? 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilecek. THY ile uçuş yapmak isteyen vatandaşlar da THY PCR testi istiyor mu? THY PCR testi zorunlu mu? THY PCR testi olmadan uçuşa izin veriyor mu vermiyor mu? soruları da bir hayli sorulur oldu. Türk Hava Yolları’ndan PCR ses açıklaması geldi.

THY PCR testi zorunlu mu?

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgeye yer vererek, "6 Eylül'den sonra iç hatlarda uygulanacak aşı ve PCR testi uygulaması, İçişleri Bakanlığı genelgesi gereği uygulanacak olup mevcut genelge kapsamında tüm hava yolları, otobüsler ve demir yolları da aynı uygulamaya tabi olacaklardır." ifadelerini kullandı.