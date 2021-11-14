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Seyahat THY öğretmen indirimi ne kadar? THY indirimli öğretmen bilet fiyatları ne kadar?
Seyahat

THY öğretmen indirimi ne kadar? THY indirimli öğretmen bilet fiyatları ne kadar?

Türk Hava Yolları’ndan binlere öğretmene indirimli bilet müjdesi geldi. 24 Kasım öğretmenler günün yaklaşıyor olması nedeniyle THY indirimli biletleriyle öğretmenler günü hediyesi veriyor. Peki THY öğretmen indirimi ne kadar? THY öğretmene günü indirimli biletler ne kadar? İşte öğretmenler günü indirimli THY bilet tarihleri.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 13:56:00 - 2021-11-14 13:58:06
THY öğretmen indirimi ne kadar? THY indirimli öğretmen bilet fiyatları ne kadar?

THY indirimli öğretmen bilet fiyatları ne kadar? 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne sayılı günler kala Türk Hava Yolları önemli bir adım attı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, öğretmenlere özel yüzde 20 indirimli seyahat sağlanacağını açıkladı. Türk Hava Yolları, Öğretmenler Günü'ne özel olarak öğretmenlere satılacak biletlerde yüzde 20 indirim sağlayacak. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Tedbirleri aldık, geçen yıl buruk geçen 24 Kasım'ı bu yıl hep birlikte kutluyoruz. Türk Hava Yolları olarak öğretmenlerimize ve ailelerine özel yüzde 20 indirim sunuyoruz" dedi.

 

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