THY Moldova uçuşları ne zaman başlayacak?

Türk Hava Yolları (THY) Ukrayna ve Moldova uçuşlarını durdurma kararını 15 Mart saat 23.59'a kadar uzattı. Ukrayna’da yaşanan savaş nedeniyle daha önce bu ülkeye uçuşlarını durdurma kararı alan Türk Hava Yolları, durdurma kararını uzattı.

THY Misk, Soçi ve Rostov seferleri ne zaman başlayacak?

Türk Hava Yolları resmi sitesinden yaptığı açıklamada, "Ukrayna ve Moldova uçuşlarımız 15 Mart saat 23.59'a kadar iptal edilmiştir" denildi. Türk Hava Yolları daha önce de Belarus’un başkenti Misk ve Rusya’da yaptığı Soçi ve Rostov seferlerini 2 Mart tarihine kadar durdurduğunu duyurmuştu. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal paylaşım sitesi 'Twitter' hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna'ya komşu ülkeler Moldova, Macaristan, Polonya, Bulgaristan ve Romanya'dan ülkemize dönecek vatandaşlarımız, size tanımlanan özel ücret ile biletinizi almak için satış ofislerimize ve havalimanlarındaki ofislerimize başvurunuz" ifadelerini kullanmıştı. THY Basın Müşavirliği'nden elde edilen bilgiye göre bilet fiyatlarının ise en fazla 220 dolar olacak şekilde sabitlendiği kaydedildi.