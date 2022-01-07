Kazakistan, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarına zam yapılmasıyla sokaklara dökülen protestocuların hükümet binalarını basıp ateşe vermesinin ardından son yılların en büyük krizini yaşıyor.

THY Kazakistan seferleri ne zaman başlayacak? Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, 'Ülkede anayasal düzen büyük ölçüde yeniden tesis edildi' dedi. Kazakistan'da bundan sonra neler olacağı kestirilemezken, THY Kazakistan uçak seferleri de merak ediliyor.

THY Kazakistan seferleri ne zaman başlayacak?

Kazakistan'da protesto gösterileri sonrası ülke genelinde çıkan iç karışıklık nedeniyle başta başkent Nur-Sultan'daki Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı olmak üzere Almatı Uluslararası Havalimanı ve Aktav Havalimanı'nda uçuşlar dün akşamdan itibaren yapılamıyor. THY, 9 Ocak'a kadar olan tüm Kazakistan uçuşlarını iptal etti. Ayrıca Kazak hava yolu şirketi Air Astana da seferlerini gerçekleştiremiyor. Türkiye'den ülkelerine dönmek isteyen Kazak yolcular ise İstanbul Havalimanı'nda dünden bu yana seferlerin başlamasını bekliyor. Havalimanında uçuşlarıyla ilgili gelişmeleri yakından takip eden Kazak yolcular, bilet satış bankoları önünde görevlilerden bilgi almaya çalıyor.