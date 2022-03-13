THY kar nedeniyle iptal edilen uçuşlar hangileri? 12 Mart THY hangi uçak seferlerini iptal etti?

İstanbul'da uçak seferleri iptal mi? sorusu İstanbul’da kar yağışının günlerdir devam ediyor olması nedeniyle bir hayli merak edilir oldu. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından uçak seferlerinin iptal edilip edilmediği merak konusu oldu. İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle uçuşların iptal edilip edilmeyeceği soruları gündemdeydi. Peki, bugün ve yarın (12 Mart için hangi uçuşlar iptal edildi? Peki, uçuş seferleri iptal edildi mi? Kar yağışı nedeniyle kaç sefer iptal edildi?

İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışı, hava ulaşımını olumsuz yönde etkilemeye devam ederken, Türk Hava Yolları’nın da çok sayıda seferi iptal oldu. Bu kapsamda İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları için daha önce toplam 163 olarak açıklanan 13 Mart (bugün) tarihli uçuş iptali sayısı 279’a ulaştı. Konuya ilişkin THY’den yapılan açıklamada, “13 mart tarihli İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda kalkış ve varışlı toplam 279 seferimiz iptal edilmiştir.

İstanbul Havalimanı'nda 230 sefer iptali (143 dış hat,87 iç hat), Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 49 sefer iptal (5 dış hat, 44 iç hat). Hava koşullarına göre iptal sayısının artması olasıdır” ifadelerine yer verildi. Diğer taraftan İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda havalimanındaki uçuş operasyonlarının kesintisiz şekilde devam etmesi için apron ve pist üzerinde temizlik çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği ifade edildi. THY sefer sorgulama ekranı için tıklayın