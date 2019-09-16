THY kampanya yurtdışı 2019 THY yurtdışı bilet sorgulama

Türk Hava Yolları son dakika haberleri: THY kampanyalardan haberdar olmak isteyenler THY kampanya uçuşlar ile THY yurtdışı kampanyalı bilet sorgulayarak THY kampanyalı yurtdışı uçuşları hakkında bilgi sahibi olmak istemekte. THY Paris bilet fiyatı ne kadar? THY Sofya bilet fiyatları. THY Atina bilet fiyatı ne kadar? THY yurtdışı bilet fiyatları listesi araştırılmakta.

259'u uluslararası olmak üzere 124 ülkede 308 noktaya uçmasıyla dünyada en fazla ülkeye ve en fazla noktaya uçan havayolu şirketi unvanını elinde bulunduran Türk Hava Yolları’nın (THY) bu yılın haziran ayındaki toplam yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,2'lik artışla 6,6 milyon olarak gerçekleşti.

THY yurtdışı kampanya var mı?

THY uçuş sorgulama, THY rezervasyon, TC ile uçak bileti sorgulama, THY bilet sorgulama, THY geçmiş uçuş sorgulama, THY online bilet iptali haberleri seyahat edecek yolcular tarafından sorgulanmakta. Geçen yılın ocak-haziran 2018 döneminde 35,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde yüzde 1,7'lik azalışla 35,1 milyon olarak gerçekleşti. Yolcu sayısında iç hatlarda yüzde 5,8'lik bir azalış, dış hatlarda yüzde 1,6'lık bir artış kaydedildi. Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak-Haziran 2018 dönemine kıyasla yüzde 2,1 artış gerçekleşti. Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında söz konusu döneme kıyasla yüzde 1,1'lik artış görüldü. THY İstanbul çıkışlı en iyi promosyon uçuşlar neresi? THY uçuşlarıyla hem konforlu bir yolculuk yapılmakta hem de daha uygun fiyata uçulmakta. THY kampanya yurtdışı bilet sorgulama yapıldığında THY Atina uçuşlar başlangıç fiyatı 119 dolar, Selanik başlangıç fiyatı 119 dolar, THY Sofya bilet fiyatları başlangıç fiyatı 124 dolar, THY Malta bilet sorgula başlangıç fiyatı 129 dolar, THY Milano bilet fiyatı başlangıç fiyatı 139 dolar. THY Tunus bilet fiyatı başlangıç fiyatı 283 dolar, THY Lizbon bilet sorgulama yapacaklar için başlangıç fiyatı 179 dolar olarak görülmekte. THY kampanya yurtdışı 2019 bilet fiyatlarından haberdar olmak istiyorsanız THY’nin internet sitesini ziyaret edip THY uçak bilet fiyatlarını sorgulayıp THY yurtdışı kampanyalarından faydalanabilirsiniz.

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