THY kabin memuru, "Uçan Patiler" ile sokak hayvanlarını pandemide de yalnız bırakmadı

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) kabin memuru Duru Dilek Bozan, 6 ay önce kurduğu sosyal medya hesabı "Uçan Patiler" ile sokak hayvanlarının zorlu yaşam mücadelesine destek oluyor.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde insanların evlerinde kalmaya özen göstermesi nedeniyle sokak hayvanlarının daha da yalnızlaştığını gören yardımsever THY ailesi ve hayvanseverlerin desteğiyle sokak hayvanlarının ihtiyaçları karşılanıyor.

"Uçan Patiler" ismiyle açtığı sosyal medya hesabında hayvanların yalnızca beslenme değil aynı zamanda ilgi ve şefkate de ihtiyacı olduğunu gözler önüne seren Bozan, hayvanseverlerin yardımıyla gerçekleştirdiği yardımları da sayfa üzerinden paylaşıyor. Böylece daha fazla sayıda kişinin ilgisini çekiyor.

Bozan, bir kabin memuru olarak gökyüzünde olma ve uçmanın hayatının bir parçası olduğunu, insanları sevdiklerine güvenli ve sağlıklı şekilde ulaştırmanın ise önemli bir görevi olduğunu belirtti.

Bu göreve giderken havalimanı yolu üzerindeki köylerde birçok sokak hayvanının yaşam mücadelesi verdiğini fark ettiğini aktaran Bozan, "Onların hayatına güven ve sağlık sunabilmek için Uçan Patiler’i kurdum. Bu noktada ekip arkadaşlarımın çok büyük desteği oluyor, onlara da teşekkür ederim. Konuşamıyor, derdini söyleyemiyor. Evi yok, yiyecek ekmeği yok, kimsesi yok. Üşüyor, ıslanıyor, korkuyor, aç kalıyor, susadığı için kirli su içiyor, dövülüyorlar. Onlar bize Allah’ın emaneti dilsiz kullarıdır. Tüm bu problemleri görmezden gelmenin, onları bekleyen kötü sonlara terk etmenin, insani, ahlaki ve toplumsal yönden kesinlikle kabul edilebilir bir davranış olmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bozan, kışın yaklaştığını, minik dostların yuva, mama, mama kabı ve veteriner ihtiyaçlarının artacağını belirterek, "Bu ihtiyaçlar komşularımdan topladığım pet şişelere su doldurup getirmekle veya evden taşıdığım battaniyelerle çözebileceğim bir durum değil. Tüm hayırseverlerden destek bekliyorum. Anlaşmalı olduğum bir uygulama kullanıcılarının attığı adımları gün sonunda ödüle dönüştürüyor. Siz de bu ödülü Uçan Patiler’e mama olarak bağışlayabiliyorsunuz. Gönül istedikten sonra minik dostlarımızın yanında olmak çok kolay." değerlendirmesini yaptı.

Görevi nedeniyle gittiği yüze yakın ülkede de sokak hayvanlarını besleyen Bozan, ülkeden ülkeye, insanların yaşadığı hayatın, imkanların, beklentilerin, inançların değiştiğini ancak sokak hayvanlarının ilgi ve beslenme ihtiyacının tüm dünyada aynı olduğunu kaydetti.



