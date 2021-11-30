  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Seyahat THY İstanbul seferleri iptal mi? THY İstanbul uçuşları ne zaman başlayacak?
Seyahat

THY İstanbul seferleri iptal mi? THY İstanbul uçuşları ne zaman başlayacak?

İstanbul'da uçak seferleri durdu mu? 30 Kasım Salı uçak seferleri iptal mi? Son dakika haberi: İstanbul’da etkili olan fırtına hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Fırtına nedeniyle 4 kişi hayatını kaybederken 19 kişi de yaralandı. Lodos nedeniyle İstanbul’da çok sayıda ev ve işyerinin çatısı uçtu. Fırtına hava ulaşımını da etkilemekte. THY’den İstanbul uçak seferlerine ilişkin son dakika açıklaması gelirdi. Peki THY İstanbul seferleri iptal mi? THY İstanbul uçuşları ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-11-30 13:07:00 - 2021-11-30 13:20:33
THY İstanbul seferleri iptal mi? THY İstanbul uçuşları ne zaman başlayacak?

İstanbul'da uçak seferleri durdu mu? İstanbul'da meteoroloji yetkililerinin günler öncesinden yaptığı uyarının ardından dün sabah saatlerinde başlayan ve öğleden sonra çatıları uçurup ağaçları yerinden sökecek kadar kuvvetlenen fırtına, gece boyunca hızını azaltarak devam etti. Fırtınanın yanı sıra kentin birçok bölgesinde yağış da etkili oldu. Lodos İstanbul'da hava trafiğine olumsuz etkiledi. Peki İstanbul'a uçaşlar var mı? İstanbul'da uçak seferleri yapılıyor mu?

THY İstanbul seferleri durdu mu?

Türk Hava Yolları (THY) uçuş operasyonlarında aksaklıklar yaşandığını açıkladı. THY şiddetli rüzgar nedeniyle İstanbul varışlı seferlerde uçaklara biniş işlemini durdurdu. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "İstanbul'da yaşanan şiddetli rüzgar operasyonlarımızı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Misafirlerimizin güvenli ve konforlu seyahati için tüm ekiplerimiz var gücüyle çalışıyor. Seyahatinizin durumunu çağrı merkezimiz ya da web sitemiz aracılığıyla öğrenebilirsiniz" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dolarla ilgili kritik açıklama: 10-15 gün içinde...
Ekonomi

Dolarla ilgili kritik açıklama: 10-15 gün içinde...

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, Dolar kurundaki dalgalanmanın geçici olduğunu 10-15 gün içinde oynaklığın geçeceğini düşündüklerini söyledi...
DEVA Partili isim ile ilgili bomba iddialar!
Siyaset

DEVA Partili isim ile ilgili bomba iddialar! "Bu paraları sana neden verdiler"

Siyasi ve askeri casusluk suçundan gözaltına alınan DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eski Özel Kuv..
İstanbullular dikkat! Saat verildi kar geliyor
Yaşam

İstanbullular dikkat! Saat verildi kar geliyor

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış ve fırtına etkisini artırdı. Fırtınanın ardından sıcaklığın düşmesi ve kar yağışının b..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay