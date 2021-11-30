THY İstanbul seferleri iptal mi? THY İstanbul uçuşları ne zaman başlayacak?

İstanbul'da uçak seferleri durdu mu? İstanbul'da meteoroloji yetkililerinin günler öncesinden yaptığı uyarının ardından dün sabah saatlerinde başlayan ve öğleden sonra çatıları uçurup ağaçları yerinden sökecek kadar kuvvetlenen fırtına, gece boyunca hızını azaltarak devam etti. Fırtınanın yanı sıra kentin birçok bölgesinde yağış da etkili oldu. Lodos İstanbul'da hava trafiğine olumsuz etkiledi. Peki İstanbul'a uçaşlar var mı? İstanbul'da uçak seferleri yapılıyor mu?

THY İstanbul seferleri durdu mu?

Türk Hava Yolları (THY) uçuş operasyonlarında aksaklıklar yaşandığını açıkladı. THY şiddetli rüzgar nedeniyle İstanbul varışlı seferlerde uçaklara biniş işlemini durdurdu. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "İstanbul'da yaşanan şiddetli rüzgar operasyonlarımızı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Misafirlerimizin güvenli ve konforlu seyahati için tüm ekiplerimiz var gücüyle çalışıyor. Seyahatinizin durumunu çağrı merkezimiz ya da web sitemiz aracılığıyla öğrenebilirsiniz" dedi.