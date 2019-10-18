THY İstanbul bilet fiyatları

Son zamanlarda sık sık tercih edilen uçak yolculuğu, Türk Hava Yollarının başarısı ve konforu sayesinde katlanarak devam ediyor. Bunun yanı sıra uçuş deneyimi yaşamamış kişilerin aklında oluşan soruları gidermek adına bu haberi derledik. Peki ama İstanbul bilet fiyatları ne kadar? Aktarmalı bilet fiyatlarında fark bulunuyor mu? İstanbul'a uçakla nasıl gidilir? İşte detaylar...

Türk Hava Yolları dört aylık kısa bir süre içerisinde 22,7 milyon yolcu taşıdı. İyileşen şartlar ve rahatlığı ile çokça tercih edilen uçak yolculuğunun büyük bir kısmı da dış hat yolcuları oluşturuyor.

Özel günler için ekstra özen gösteren THY, Kurban Bayramı için bu yıl ek olarak 59 sefer düzenledi. Bu dönemde doluluk oranı minimum, yüzde 90 olurken, yolcuların büyük bir kısmını yurt dışına giden kesim oluşturdu.

Türk Hava Yolları; kargo ve posta hacmi, önceki aylardaki çift haneli büyüme trendine devam ederek, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artış gösterdi. Bu büyümenin yüzde 33'lük kısmını ise dış hatlardan gerçekleştirildi.

THY ile İstanbul içerisinden başka bir şehre ya da İstanbul'a gitmek istayan kişilerin dikkat etmesi gereken nokta, biletlerin aktarmalı olup-olmadığıdır. Aktarmalı bir şekilde seyahat eden kişilerin ortalama 4-10 saat vakit kaybı yaşamaları olası hale geliyor.

Bütün planlarınızı yaptıktan sonra, biletinizi en erken şekilde ayırtarak, sorunları en aza indirmelisiniz. Aksi takdirde bilet fiyatlarında farklılıklarla karşılaşabilirsiniz.

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İstanbul bilet fiyatları

İstanbul - İzmir arası uçak bileti fiyatı 169 TL'den başlıyor

İstanbul - Ankara arası uçak bileti fiyatı 109 TL'den başlıyor

İstanbul - Amasya arası uçak bileti fiyatı 189 TL'den başlıyor

İstanbul - Trabzon arası uçak bileti fiyatı 189 TL'den başlıyor

İstanbul - Adıyaman arası uçak bileti fiyatı 189 TL'den başlıyor

İstanbul - Adana arası uçak bileti fiyatı 209 TL'den başlıyor

İstanbul - Kars arası uçak bileti fiyatı 289 TL'den başlıyor