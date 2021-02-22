THY İsrail seferlerini durdurma kararını uzattı
Türk Hava Yolları (THY), İsrail’e uçuşların geçici olarak durdurulması kararının 7 Mart’a kadar uzatıldığını duyurdu.
Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “İsrail yetkili makamları tarafından yeni bir karar alınmıştır. Karar uyarınca İsrail çıkışlı ve varışlı tüm uluslararası uçuşlar, 7 Mart’a kadar geçici olarak durdurulmuştur” denildi. Açıklamada yolcuların bilet işlemlerini 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezine, satış ofislerine veya acentelere başvurarak gerçekleştirebilecekleri kaydedildi