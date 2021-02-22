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Ekonomi THY İsrail seferlerini durdurma kararını uzattı
Ekonomi

THY İsrail seferlerini durdurma kararını uzattı

Türk Hava Yolları (THY), İsrail’e uçuşların geçici olarak durdurulması kararının 7 Mart’a kadar uzatıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-02-22 09:11:00 -
THY İsrail seferlerini durdurma kararını uzattı

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “İsrail yetkili makamları tarafından yeni bir karar alınmıştır. Karar uyarınca İsrail çıkışlı ve varışlı tüm uluslararası uçuşlar, 7 Mart’a kadar geçici olarak durdurulmuştur” denildi. Açıklamada yolcuların bilet işlemlerini 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezine, satış ofislerine veya acentelere başvurarak gerçekleştirebilecekleri kaydedildi

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