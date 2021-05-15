THY İngiltere uçuşları durdu mu? İngiltere’ye uçuşlar var mı?
THY İngiltere uçuşları neden durdu? İngiltere’ye uçmak isteyenler THY İngiltere uçak bileti araştırırken Türk Hava Yolları’ndan son dakika İngiltere uçuş açıklaması geldi. Peki İngiltere’ye uçak seferleri durdu mu? İngiltere’ye uçuşlar ne zaman başlayacak?
THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Birleşik Krallık otoriteleri tarafından alınan kararlara istinaden 12 Mayıs saat 06:00'dan (GMT+3) itibaren geçici bir süreyle Türkiye çıkışlı - Birleşik Krallık varışlı uçuşların kargo hariç yapılmayacağı ifade edildi.
Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden aktarmalı olarak diğer ülkelere yapılacak uçuşlarda ise herhangi bir kısıtlama bulunmadığı bildirilen açıklamada, karara ilişkin güncel bilgilerin THY'nin web sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla yayınlanacağı kaydedildi.