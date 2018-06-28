THY ile uçmak şimdi daha eğlenceli

Türk Hava Yolları (THY), “Kablosuz Uçak İçi Eğlendirici Sistem” uygulamasını yolcularının hizmetine sundu. THY Teknik AŞ. ile HAVELSAN iş birliğiyle, Türk mühendisleri tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen, kablosuz uçak içi eğlence sisteminin ilk kullanıcısı THY oldu. İlk etapta THY’nin koltuk arkası özel ekranları bulunmayan 44 dar gövde uçağında uygulanacak sistem ile yolcular kişisel elektronik cihazları üzerinden uçak içi eğlence sistemine bağlanabilecek.

YÜZDE 95’İNE UYGULANDI

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, “Bayrak taşıyıcı havayolu olarak yolcu memnuniyeti odaklı çalışma anlayışımızdan hareketle yolcularımızın seyahatlerini daha keyifli hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Uçak içi eğlence sistemini filomuzda bulunan uçakların yüzde 95’ine uygulayarak yolcumuzun kullanımına sunmuş olmaktan mutluyuz” açıklamasında bulundu.