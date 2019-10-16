Türk Hava Yolları ile seyahat etmek isteyenlerin merak ettiği ve sıkça sorduğu soruları sizler için derledik. Antalya'ya seyahat edecek yolcular için uçak biletlerinin fiyatları ve konforu hakkındaki bütün detayları haberde bulabilmeniz mümkün. Peki ama THY ile Bodrum'a nasıl gidilir? THY uçak bileti nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

THY bu yılın ilk çeyreğinde 22,7 milyon yolcu taşıdı. İyileşen şartlar ve rahatlığı ile çokça tercih edilen uçak yolculuğunun büyük bir kısmı da dış hat yolcuları oluşturuyor.

Özel günler için ekstra özen gösteren THY, Kurban Bayramı için bu yıl ek olarak 59 sefer düzenledi. Bu dönemde doluluk oranı minimum, yüzde 90 olurken, yolcuların büyük bir kısmını yurt dışına giden kesim oluşturdu.

Türk Hava Yolları; kargo ve posta hacmi, önceki aylardaki çift haneli büyüme trendine devam ederek, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artış gösterdi. Bu büyümenin yüzde 33'lük kısmını ise dış hatlardan gerçekleştirildi.

Özel günler dışındaki doluluk oranını yüzde 82'ye çıkaran THY ile Bodrum'a gitmek 1 saat 20 dakikanızı alacaktır. Gidiş-Dönüş tarihlerine göre farklılık gösteren bilet fiyatları 169 TL'den başlıyor.

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