THY iç hatlarda ikram servisine başlıyor

Genel Müdür Bilal Ekşi, Twitter paylaşımında “Bugünden itibaren iç hatlarımızda özlenen ikramlarımızı vermeye başlıyoruz, afiyet olsun” ifadesini kullandı. THY, geçen sene pandemi nedeniyle iç uçuşlarda ikram servisini durdurmuştu. Bu arada bayrak taşıyıcı, Avrupa’da en çok uçuş icra eden ikinci hava yolu oldu. EUROCONTROL’ün verilerine göre 13-19 Eylül tarihlerinde Avrupa’da 169 bin 471 uçuş yapıldı. İrlandalı Ryanair, günlük 2 bin 345 uçuşla Avrupa’nın en çok uçan hava yolu olarak kayıtlara geçti. Ryanair’i bin 221 uçuşla THY, bin 71 uçuşla Easyjet takip etti. Pegasus Hava Yolları da 476 uçuşla listede dokuzunda sırada yer aldı. EUROCONTROL’ün raporunda 13-19 Eylül tarihlerinde icra edilen uçuşların 2019 dönem istatistiklerinin yaklaşık yüzde 70.2’sine denk geldiği belirtildi.