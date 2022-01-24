THY hangi seferler iptal edildi? THY iç dış iptal hatları! İstanbul Havalimanı iptal edilen hatlar hangileri?

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Olumsuz hava koşullarını tüm otoriteler ile iş birliği içerisinde takip ediyoruz. 24 Ocak tarihli, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 31 seferimiz iptal edilmiştir. Seyahatiniz öncesinde uçuşunuzun durumunu kontrol etmenizi öneriyoruz" ifadalerini kullandı.

İstanbul Havalimanı iptal edilen hatlar hangileri?

Hava koşullarının uçuşlara olumsuz etkisini en aza indirmek için tedbirler almayı sürdüren THY, akşam saatleirnde yeni bir duyuru yaparak iç ve dış hatlarda planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini bildirdi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından yapılan açıklamada, "24 Ocak tarihli, İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 36 seferimiz iptal edilmiştir. Uçuş durumunuzu web sitemizde sorgulayabilirsiniz" denildi. Yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/" bağlantısından öğrenebilecekleri belirtildi. Yahya Üstün, dün yaptığı duyuruda olumsuz hava koşulları yüzünden Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 23 Ocak tarihli 31 seferin iptal edildiğini açıklamıştı.