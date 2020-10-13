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Ekonomi THY günlük sefer sayısında Avrupa'da 2. sıraya yükseldi
Ekonomi

THY günlük sefer sayısında Avrupa'da 2. sıraya yükseldi

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Ekşi, THY'nin günlük uçuş sayısında Avrupa'da 2. sıraya yükseldiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 15:48:00 -
THY günlük sefer sayısında Avrupa'da 2. sıraya yükseldi

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin günlük uçuşlarda Avrupa'da 2. sıraya yükseldiğini belirtti.

Ekşi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsün havacılığı derinden etkilediğine işaret ederek şunları söyledi:

"Rakamlar 2019'a göre çok düşük. Ama THY her zaman olduğu gibi en iyisini yapmaya çalışıyor. Günlük uçuş sayımızla Avrupa'da 2. sıraya yükseldik. Bayrak taşıyıcılar arasında 1. sıradayız. ekibimize ve bizi seçen sizlere teşekkür ederiz. "

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