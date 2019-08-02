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THY, Devler Ligi’nde yine ilk üçte

Türkiye’nin en büyük 500 şirketini ortaya koyan Capital500’ün zirvesinde bir değişiklik olmadı. Türk Hava Yolları, Tüpraş’ın ardından ikinci sırada yer aldı.

02 Ağustos 2019 Cuma 11:55
THY, Devler Ligi’nde yine ilk üçte

Ekonomi dergisi Capital, bu yıl 22’nci kez hazırladığı ve Türkiye’nin en büyük 500 şirketini ortaya koyan ‘Capital500’ adlı araştırmasını ağustos sayısında yayınladı.

2018’de Capital500’ün zirvesinde bir değişiklik olmadı. Türk Hava Yolları, Tüpraş’ın ardından ikinci sırada yer aldı.

2018 yılında, Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin büyüme, kârlılık ve ihracat performansları da bu tablodan görece olarak etkilendi.

2018’in ilk çeyreğinden sonra döviz kurlarındaki ani ve keskin yükselişler, artan maliyetler ve daralan talep ön plana çıktı. Bu ortama rağmen Türkiye’nin en büyük 500 şirketi reel olarak yüzde 17,8 büyüdü. Şirketlerin kârı da reelde yüzde 2,4 arttı. Milyar TL cirolu şirketler kulübü ise 23 yeni şirketin katılımıyla 386 üyeye ulaştı.


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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 11:55
  1. Türk Hava Yolları
  2. Tüpraş
  3. Capital500
  4. Capital

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