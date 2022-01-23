  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Seyahat THY bugün iptal olan uçuşlar son dakika! THY Sabiha Gökçen Havalimanı iptal olan uçuşlar ve saatleri
Seyahat

THY bugün iptal olan uçuşlar son dakika! THY Sabiha Gökçen Havalimanı iptal olan uçuşlar ve saatleri

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar sabah saatlerinde geldi. Yoğur kar yağışı ve sıcaklığın eksilere düşmesi nedeniyle uçakla yolculuk yapacak vatandaşlar THY’den uçuş iptali açıklamasını merak etmeye başladı. THY’den beklenen uçak seferlerine yönelik iptal açıklaması geldi. Peki THY Sabiha Gökçen Havalimanı hangi seferler iptal oldu? THY Sabiha Gökçen Havalimanı seferleri ne zaman başlayacak? İşte THY iptal olan uçuş seferlerine yönelik son dakika haberleri.

Yeniakit Publisher
2022-01-23 09:11:00 -
THY bugün iptal olan uçuşlar son dakika! THY Sabiha Gökçen Havalimanı iptal olan uçuşlar ve saatleri

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olumsuz hava koşullarında tüm ekiplerimiz ile seyahat güvenliğiniz için çalışıyoruz. 23 Ocak tarihli, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 31 seferimiz tedbir amaçlı iptal edilmiştir" ifadelerini kullandı.  İstanbul’daki olumsuz hava koşulları uçuşları da etkiledi. Sabiha Gökçen Havayolları’ndaki bazı seferler iptal edildi. THY’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Olumsuz hava koşullarında tüm ekiplerimiz ile seyahat güvenliğiniz için çalışıyoruz. 23 Ocak tarihli, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 31 seferimiz tedbir amaçlı iptal edilmiştir.” denildi. Daha önce yapılan açıklamada İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın gerçekleştirilecek uçuşların yüzde 15 oranında azaltılması kararı alındığı belirtilmişti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay