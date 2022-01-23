THY bugün iptal olan uçuşlar son dakika! THY Sabiha Gökçen Havalimanı iptal olan uçuşlar ve saatleri
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar sabah saatlerinde geldi. Yoğur kar yağışı ve sıcaklığın eksilere düşmesi nedeniyle uçakla yolculuk yapacak vatandaşlar THY’den uçuş iptali açıklamasını merak etmeye başladı. THY’den beklenen uçak seferlerine yönelik iptal açıklaması geldi. Peki THY Sabiha Gökçen Havalimanı hangi seferler iptal oldu? THY Sabiha Gökçen Havalimanı seferleri ne zaman başlayacak? İşte THY iptal olan uçuş seferlerine yönelik son dakika haberleri.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olumsuz hava koşullarında tüm ekiplerimiz ile seyahat güvenliğiniz için çalışıyoruz. 23 Ocak tarihli, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 31 seferimiz tedbir amaçlı iptal edilmiştir" ifadelerini kullandı. İstanbul’daki olumsuz hava koşulları uçuşları da etkiledi. Sabiha Gökçen Havayolları’ndaki bazı seferler iptal edildi. THY’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
“Olumsuz hava koşullarında tüm ekiplerimiz ile seyahat güvenliğiniz için çalışıyoruz. 23 Ocak tarihli, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 31 seferimiz tedbir amaçlı iptal edilmiştir.” denildi. Daha önce yapılan açıklamada İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın gerçekleştirilecek uçuşların yüzde 15 oranında azaltılması kararı alındığı belirtilmişti.