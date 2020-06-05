THY, bir günde 25 bin kişiyi uçurdu

Türk Hava Yolları (THY), yeni tip coronavirüs (Covid-19) tedbirleri sonrası normalleşme süreciyle birlikte seferlerini artırdı. Dün 250 iç hat seferi düzenleyen THY’nin uçuşlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yüzde 80 doluluk

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, 1 Haziran’dan itibaren iç hatlarda 5 ilde ön deneme seferlerine başladıklarını anımsatarak, “Bugün itibariyle seferlerimizin yüzde 30’unu açmış durumdayız. Bugün, İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen ve Ankara olmak üzere yaklaşık 250’ye yakın sefer yapıyoruz, 25 binin üzerinde de yolcu taşıyacağız. Doluluk oranları da yüzde 80 civarında oldukça iyi durumda” diye konuştu. Ekşi, bu seferlerin kademeli olarak artırmak zorunda olduklarını, insanların bir anda terminallere yığılmaması için adımlar attıklarını belirtti. İstanbul Havalimanı’nda hatırı sayılır bir yoğunluk yaşandığını, sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uyulduğunun gözlendiğini kaydeden Ekşi, salgınla mücadelede hedeflenen noktaya gelindiği takdirde seferlerin iki hafta sonra yüzde 100 açılabileceğini bildirdi.

“İzinleri bekliyoruz”

THY Genel Müdürü Ekşi, dış hatlarla ilgili olarak ise, “İzinleri bekliyoruz, bu izinlerin ne zaman çıkacağını da işin doğrusu çok bilmiyoruz” dedi.