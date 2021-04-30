THY biniş kartları nereden alınacak? Uçak biniş kartları nereden verilecek?

Türk Hava Yolları (THY), koronavrüs tedbirleri doğrultusunda 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19:00’dan 17 Mayıs sabah saat 05:00’e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçildi. Tam kapanmanın uygulanacağı süreçte yolcuların biniş kartlarını havaalanlarından almaları gerektiğini bildirdi.

Uçak biniş kartları havaalanlarından mı alınacak?

Uçak biniş kartları nereden alınacak? THY, tam kapanmanın uygulanacağı süreçte yolcuların biniş kartlarını havaalanlarından almaları gerektiğini bildirdi. THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “29 Nisan Perşembe saat 19.00 ve 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00 arasında gerçekleşecek olan tüm yurt içi uçuşlar ve Türkiye çıkışlı tüm yurt dışı uçuşlar için yolcularımızın biniş kartlarını havaalanından temin etmeleri gerekmektedir. Koltuk seçimleri ise web sitemiz ve mobil uygulamamızdan yapılmaya devam edecektir. Güncel gelişmeler için sosyal medya hesaplarımızı ve web sitemizde yer alan duyurularımızı takip edebilirsiniz.”