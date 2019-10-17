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THY Bingöl-İstanbul bilet fiyatları

Türk Hava Yollarıyla Bingöl-İstanbul arası seyahat etmek isteyenlerin merak ettiği detayları sizler için bu haberde derledik. Bingöl-İstanbul bilet fiyatları ne kadar? İstanbul- Bingöl arası uçakla kaç saat sürer? İstanbul-Bingöl uçuşunda aktarma var mı? İşte detaylar...

17 Ekim 2019 Perşembe 09:37
THY Bingöl-İstanbul bilet fiyatları

Türk Hava Yollarıyla Bingöl-İstanbul arası seyahat etmek isteyenlerin merak ettiği detayları sizler için bu haberde derledik. Bingöl-İstanbul bilet fiyatları ne kadar? İstanbul- Bingöl arası uçakla kaç saat sürer? İstanbul-Bingöl uçuşunda aktarma var mı? İşte detaylar...

THY bu yıl sadece Ocak-Nisan ayları arasında 22,7 milyon yolcu taşıdı. İyileşen şartlar ve rahatlığı ile çokça tercih edilen uçak yolculuğunun büyük bir kısmı da dış hat yolcuları oluşturuyor. 

Özel günler için ekstra özen gösteren THY, Kurban Bayramı için bu yıl ek olarak 59 sefer düzenledi. Bu dönemde doluluk oranı minimum, yüzde 90 olurken, yolcuların büyük bir kısmını yurt dışına giden kesim oluşturdu.

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THY ile Bingöl'e gitmek 2 saat 10 dakikanızı alacaktır. Gidiş-Dönüş tarihlerine göre farklılık gösteren bilet fiyatları 189 TL'den başlıyor. Fakat erken rezervasyon yaptırmadığınız takdirde, aktarmalı uçuşlara denk gelmeniz yüksek bir olasılık. Bu nedenle biletinizi erken almalı ve alırken "Ankara" aktarmalı olup-olmadığını kontrol etmelisiniz. Aksi takdirde uçuşunuz 4-6 saat kadar uzayacak ve bilet fiyatları da buna bağlı olarak artacaktır.

Türk Hava Yolları'ndan bilet satın almak için tıklayınız.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 09:37
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