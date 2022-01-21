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Gündem THY bazı seferlerini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti
Gündem

THY bazı seferlerini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti

Türk Hava Yolları, İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle yarın Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkışlı ve aynı limana varışlı yapılması planlanan 46 uçuşun iptal edildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-01-21 21:33:00 -
THY bazı seferlerini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da etkisini artırması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlarımız tedbir amaçlı iptal edilmektedir. Değerli misafirlerimizin seyahatleri öncesinde uçuşlarının durumunu kontrol etmelerini öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

​​​​​​​İstanbul Havalimanı varışlı ve kalkışlı uçuşlar için ise şu ana kadar herhangi bir iptalin söz konusu olmadığı öğrenildi.

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