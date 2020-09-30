THY Avrupa Ligi'nde İspanya ve İtalya üstünlüğü

İSTANBUL (AA) - EMRE DOĞAN - Basketbol THY Avrupa Ligi tarihinde en fazla şampiyonluğu İspanya ve İtalya ekipleri elde etti.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen sezon 28. haftanın ardından ara verilmişti. Avrupa Ligi yönetimi, Kovid-19 salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında ligi şampiyon ilan etmeden sonlandırmıştı.

Organizasyonda 1 Ekim Perşembe günü başlayacak 2020-2021 sezonu öncesi İspanya ve İtalya temsilcilerinin başarısı dikkati çekiyor.

İspanya ve İtalya'yı temsil eden takımlar, organizasyonda 13'er kez şampiyonluk elde ederek bu alanda liderliği paylaştı.

İspanya takımları, son olarak 2017-2018 sezonunda Real Madrid ile bu sevinci yaşadı. İtalya ekiplerinin ise 2001 yılından bu yana şampiyonluk hasreti sürüyor. Kupada en son 2001'de Kinder Bologna ile şampiyonluk sevinci yaşayan İtalya temsilcileri, 19 yıldan bu yana mutlu sona ulaşamıyor.





- Türkiye'nin tek kupası Fenerbahçe'den





THY Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, Türkiye'ye bu organizasyonda tek kupasını kazandırdı.

Sarı-lacivertliler, İstanbul'un ev sahipliği yaptığı Dörtlü Final'de önce Real Madrid'i ardından Olympiakos'u mağlup ederek turnuvada şampiyonluğa ulaştı ve tarihi bir başarıya imza attı.





- Yunanistan temsilcileri 9 kez şampiyonluk yaşadı





Organizasyonda son olarak 2012 ve 2013 yıllarında Olympiakos ile şampiyonluğa ulaşan Yunanistan temsilcilerinin 9 kupası bulunuyor.

Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos 6 kez, Olympiakos ise 3 defa organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.





- Rusya'nın 8 kupası var





Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Rusya ekipleri, 8 şampiyonluk yaşadı.

Rusya takımlarının ulaştığı 8 şampiyonluğun tümünü CSKA Moskova elde etti. CSKA Moskova, son olarak 2018-2019'da mutlu sona ulaştı.

THY Avrupa Ligi'nde 6 kez kupayı kazanan İsrail ekiplerinin de tüm şampiyonluklarını Maccabi kazandı.





- Ülkeler ve şampiyonluk sayıları





Basketbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı kupasında ülkelerin şampiyonluk sayıları şöyle:





Ülke Şampiyonluk İspanya 13 İtalya 13 Yunanistan 9 Rusya 8 İsrail 6 Hırvatistan 5 Letonya 3 Gürcistan 1 Bosna Hersek 1 Sırbistan 1 Fransa 1 Litvanya 1

Türkiye 1





Not: Hırvatistan, Bosna Hersek ve Sırbistan takımları Yugoslavya döneminde, Letonya ve Gürcistan ekipleri de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde şampiyonluk yaşadı. Rusya'nın CSKA Moskova takımı da 6 şampiyonluğun 4'ünü SSCB döneminde kazandı.



