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Spor THY Avrupa Ligi'nde 6. haftanın MVP'leri Mirotic ve Grigonis
Spor

THY Avrupa Ligi'nde 6. haftanın MVP'leri Mirotic ve Grigonis

Yeniakit Publisher
2020-10-31 15:52:36 -
THY Avrupa Ligi'nde 6. haftanın MVP'leri Mirotic ve Grigonis

İSTANBUL (AA) - Barcelona'dan İspanyol basketbolcu Nikola Mirotic ve Zalgiris'ten Litvanyalı Marius Grigonis, THY Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçlarının en değerli oyuncuları (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Mirotic, Barcelona'nın TD Systems Baskonia'yı 72-71 yendiği mücadelede, Grigonis ise Zalgiris'in ASVEL'i 83-74 mağlup ettiği maçta 27'şer verimlilik puanıyla oynayarak 6. haftanın MVP'si unvanını paylaştı.

Avrupa Ligi'nde 6. kez haftanın MVP'si ödülünü kazanan Mirotic, Baskonia karşısında 18 sayı, 7 ribaunt, 2 asist, 2 top çalma, 1 blokla oynadı.

Kariyerinde ilk defa bu ödüle layık görülen Grigonis ise ASVEL önünde 25 sayı, 2 ribaunt, 3 asistlik performans sergileyerek Zalgiris'in galibiyetine katkı sağladı.

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