THY Avrupa Ligi maçları iptal mi? Basketbol maçları iptal mi edildi?
Koronavirüs sebebiyle basketbol maçları iptal mi? Omicron varyantı hızla yayılıyor ve Avrupa’da vakalar bir hayli arttı. Bu sebeple pek çok maç ertelendi. Sporseverler THY Avrupa Ligi’nde hangi maçların ertelendiğini araştırmaya başladı. Peki, basketbol maçları ertelendi mi? THY Avrupa Ligi 19.hafta maçları ne zaman oynanacak?
Koronavirü salgınında Omicron varyantı etkisi yaşanıyor. Avrupa’da vakalar hızla artıyor. Artan vakalar spor müsabakalarını da olumsuz etkiledi. Peki, THY Avrupa Ligi maçları ertelendi mi?
THY Avrupa Ligi maçları iptal mi? Basketbol maçları iptal mi edildi?
THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında oynanması planlanan 9 maçın 7'si yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes-Bayern Münih ve Kızılyıldız mts-Fenerbahçe Beko müsabakalarının yanı sıra, Maccabi Playtika-Bitci Baskonia, ASVEL-Monaco, Real Madrid-UNICS Kazan, ALBA Berlin-Panathinaikos ve Zalgiris-Olympiakos karşılaşmaları da Kovid-19 vakaları sebebiyle bu hafta oynanamayacak.
THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında sadece CSKA Moskova-Barcelona ile AX Armani Exchange Milan-Zenit maçları 7 Ocak Cuma günü yapılacak.