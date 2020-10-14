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Ekonomi THY Avrupa ikincisi
Ekonomi

THY Avrupa ikincisi

Türk Hava Yolları (THY), yeni bir rekora imza attı. Bayrak taşıyıcı şirket, günlük sefer sayısında Avrupa’da ikincisi konumuna geldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 09:09:00 -
THY Avrupa ikincisi

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter’dan yaptığı açıklamada pandeminin havacılığı derinden etkilediğine işaret ederek, “Rakamlar, geçen seneye göre çok düşük. Fakat biz her zamanki gibi en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Günlük uçuş sayısıyla Avrupa’da ikinci sıradayız. Bayrak taşıyıcıları arasında birinci sıradayız. Ekibimize ve bizi tercih eden size teşekkürler” mesajını paylaştı.

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