THY Avrupa ikincisi

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter’dan yaptığı açıklamada pandeminin havacılığı derinden etkilediğine işaret ederek, “Rakamlar, geçen seneye göre çok düşük. Fakat biz her zamanki gibi en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Günlük uçuş sayısıyla Avrupa’da ikinci sıradayız. Bayrak taşıyıcıları arasında birinci sıradayız. Ekibimize ve bizi tercih eden size teşekkürler” mesajını paylaştı.