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Spor
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Lucas Toreira'dan anlamlı hareket! Küçük taraftarları unutmadı!

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Lucas Toreira'dan anlamlı hareket! Küçük taraftarları unutmadı!

Galatasaraylı Lucas Torreira, hayatını kaybeden minik taraftarını unutmadı. Uruguaylı yıldız, Rennes maçına minik hayranıyla çekildiği fotoğrafın yer aldığı tişörtle çıktı.

#1
Foto - Lucas Toreira'dan anlamlı hareket! Küçük taraftarları unutmadı!

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, geçtiğimiz temmuz ayında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Onkoloji ve Hematoloji Servisi'nde tedavi gören çocukları ziyaret ederek onların yüzünü güldürmüştü.

#2
Foto - Lucas Toreira'dan anlamlı hareket! Küçük taraftarları unutmadı!

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLMİŞTİ

#3
Foto - Lucas Toreira'dan anlamlı hareket! Küçük taraftarları unutmadı!

Minik hastalara hediyeler dağıtan ve aileleriyle yakından ilgilenen yıldız futbolcu, ziyaret sırasında birçok çocukla hatıra fotoğrafı çektirmişti.

#4
Foto - Lucas Toreira'dan anlamlı hareket! Küçük taraftarları unutmadı!

MİNİK HAYRANI HAYATINI KAYBETTİ

#5
Foto - Lucas Toreira'dan anlamlı hareket! Küçük taraftarları unutmadı!

Torreira'nın ziyaret ettiği Galatasaray taraftarı miniklerden birinin kısa süre sonra yaşamını yitirdiği öğrenildi.

#6
Foto - Lucas Toreira'dan anlamlı hareket! Küçük taraftarları unutmadı!

TORREIRA'DAN DUYGULANDIRAN VEFA

#7
Foto - Lucas Toreira'dan anlamlı hareket! Küçük taraftarları unutmadı!

Acı haberin ardından duygusal bir jest yapan Uruguaylı futbolcu, dün akşam oynanan Galatasaray-Rennes hazırlık karşılaşmasına, hayatını kaybeden minik taraftarı ve ailesiyle birlikte çektirdiği fotoğrafın basılı olduğu tişörtle çıktı.

#8
Foto - Lucas Toreira'dan anlamlı hareket! Küçük taraftarları unutmadı!

TAKDİR EDİLDİ

#9
Foto - Lucas Toreira'dan anlamlı hareket! Küçük taraftarları unutmadı!

Sahaya anlamlı tişörtüyle çıkan Torreira'nın bu hareketi, takipçilerinden büyük alkış alırken kısa sürede gündem oldu.

#10
Foto - Lucas Toreira'dan anlamlı hareket! Küçük taraftarları unutmadı!

Sarı-kırmızılı taraftarlar, yıldız futbolcunun minik hayranını unutmayan bu vefa örneğini takdir eden çok sayıda paylaşım yaptı.

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