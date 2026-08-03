Lucas Toreira'dan anlamlı hareket! Küçük taraftarları unutmadı!
Galatasaraylı Lucas Torreira, hayatını kaybeden minik taraftarını unutmadı. Uruguaylı yıldız, Rennes maçına minik hayranıyla çekildiği fotoğrafın yer aldığı tişörtle çıktı.
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Galatasaraylı Lucas Torreira, hayatını kaybeden minik taraftarını unutmadı. Uruguaylı yıldız, Rennes maçına minik hayranıyla çekildiği fotoğrafın yer aldığı tişörtle çıktı.
Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, geçtiğimiz temmuz ayında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Onkoloji ve Hematoloji Servisi'nde tedavi gören çocukları ziyaret ederek onların yüzünü güldürmüştü.
HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLMİŞTİ
Minik hastalara hediyeler dağıtan ve aileleriyle yakından ilgilenen yıldız futbolcu, ziyaret sırasında birçok çocukla hatıra fotoğrafı çektirmişti.
MİNİK HAYRANI HAYATINI KAYBETTİ
Torreira'nın ziyaret ettiği Galatasaray taraftarı miniklerden birinin kısa süre sonra yaşamını yitirdiği öğrenildi.
TORREIRA'DAN DUYGULANDIRAN VEFA
Acı haberin ardından duygusal bir jest yapan Uruguaylı futbolcu, dün akşam oynanan Galatasaray-Rennes hazırlık karşılaşmasına, hayatını kaybeden minik taraftarı ve ailesiyle birlikte çektirdiği fotoğrafın basılı olduğu tişörtle çıktı.
TAKDİR EDİLDİ
Sahaya anlamlı tişörtüyle çıkan Torreira'nın bu hareketi, takipçilerinden büyük alkış alırken kısa sürede gündem oldu.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, yıldız futbolcunun minik hayranını unutmayan bu vefa örneğini takdir eden çok sayıda paylaşım yaptı.
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