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Gündem THY açıkladı! Türkiye'ye gelecek yolculardan PCR testi istenecek
Gündem

THY açıkladı! Türkiye'ye gelecek yolculardan PCR testi istenecek

THY'den gelen son dakika haberine göre Türkiye'ye hava yolu ile gelecek olan yolculardan son 72 saatte alınmış negatif PCR testi sonuç belgesi istenecek. 28 Aralık'tan itibaren başlayacak uygulama 1 Mart 2021'e kadar sürecek

Yeniakit Publisher
2020-12-25 20:41:00 -
THY açıkladı! Türkiye'ye gelecek yolculardan PCR testi istenecek

Son dakika edinilen bilgiye göre; 28 Aralık'tan itibaren Türkiye'ye hava yolu ile gelecek olan yolculardan uçak biniş öncesi son 72 saatte alınmış negatif PCR testi sonuç belgesi istenecek. Yapılan açıklamaya göre 1 Mart 2021'e kadar sürecek uygulamada negatif test ibraz etmeyen yolcular 7 gün karantinaya alınacak.

Türkiye'ye gelecek yolculardan PCR testi istenecek

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Türkiye'ye gelecek yolcular için 72 saatte alınmış PCR(-) sonuç belgesi isteneceğini açıkladı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü de konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

THY'den açıklama

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "27 Aralık saat 21'den itibaren yurt dışından hava yolu ile Türkiye'ye giriş yapacak yolcuların ülke girişlerinden önceki son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR testlerini ibraz etmeleri gerekecek" denildi.

Uygulama 1 Mart 2021'e kadar sürecek

Açıklamaya göre negatif test ibraz etmeyen yolcular 7 gün karantinaya alınacak ve uygulama 1 Mart 2021'e kadar sürecek.

 

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