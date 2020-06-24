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THY, ABD'deki Türkler için New York'tan özel sefer düzenleyecek

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu, Türk Hava Yollarının 25 Haziran Perşembe günü New York'tan İstanbul'a özel sefer düzenleyeceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-24 07:31:00 -
THY, ABD'deki Türkler için New York'tan özel sefer düzenleyecek

Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ABD’de kalan Türk vatandaşları için New York'tan 25 Haziran'da özel sefer düzenleyecek.

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğundan yapılan duyuruda, ''Türk Hava Yolları tarafından 25 Haziran 2020 Perşembe günü, New York yerel saatiyle 12.00’de JFK Havalimanı’ndan İstanbul’a özel bir sefer (TK4902) düzenlenmesi planlanmaktadır. Bu seferle ülkemize dönmek isteyen vatandaşlarımızın biletlerini aşağıdaki satış kanallarından biri üzerinden en kısa sürede temin etmeleri gerekmektedir.'' ifadeleri kullanıldı.

Biletlerin, THY çağrı merkezi ve "[email protected]" e-mail adresi ile (THY) New York ofisinden temin edilebileceği bildirildi.

Duyuruda, Kovid-19 belirtileri gösteren veya daha öncesinde Kovid-19 tanısı konulmuş olanların uçuşa kabul edilmelerinin yolcu güvenliği bakımından mümkün olamayacağı bilgisine yer verildi.

Ayrıca, yolcuların normal şartlarda hakkı olan kabin bagajlarının salgına karşı tedbirler çerçevesinde uçuş kabinine alınmalarına izin verilmeyeceği belirtilerek bagajların bilet işlemleri sırasında uçağa yüklenmek üzere bırakılması önerildi.

Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle yaklaşık 3 ay ara verilen ve kademeli olarak başlatılan yurt dışı uçuşları kapsamında THY'nin ABD'den kalkan ilk tarifeli yolcu uçağı 21 Haziran günü İstanbul'a ulaşmıştı.

THY'nin ABD'nin Chicago ve Washington kentlerinden tarifeli uçuşları başlamış olsa da, henüz New York uçuşları bu kapsama alınmadı.

 

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