THY 10 Mart Perşembe uçak seferleri iptal mi? Son dakika: THY yarın iptal edilen seferler!

Meteoroloji 7 Mart hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son hava durumu tahminlerine göre 10 Mart Perşembe günü İstanbul'da kar bekleniyor. Hava sıcaklığı ise 0 dereceye kadar düşecek. 10 Mart Perşembe (yarın) beklenen kar yağışı nedeniyle uçak seferleri de merak edilmeye başlandı. Peki yarın uçak seferleri yapılacak mı? Yarın THY uçak seferi var mı? THY 10 Mart Perşembe iptal edilen uçak seferleri hangileri?

Yarın THY uçak seferi var mı?

Türk Hava Yolları, İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle 10 Mart'ta İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı seferlerini iptal etti. THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "10 Mart tarihinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı, varışlı bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Seferi iptal olan yolcularımız, uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız ve çağrı merkezimiz üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler"

Açıklamada, "İstanbul Havalimanı'nda 185 sefer iptali yapılmıştır. Bunların 114’ü iç hat, 71’i dış hat seferidir. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 20 Anadolujet seferi iptal edilmiştir. Seferlerin tamamı iç hat uçuşudur. Toplam 205 sefer iptali yapılmıştır. Operasyon gereği iptal sayılarının artması muhtemeldir" denildi. Açıklamada, seferi iptal olan yolcuların uçuş saatine kadar web sitesi, mobil uygulaması ve +90 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilecekleri bildirildi.

Pegasus iptal edilen uçak seferleri listesi

Pegasus'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; Değerli misafirlerimiz, Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle aşağıdaki uçuşlarımız iptal edilmiştir. Ücretsiz bilet değişikliği veya iptali yapmak isterseniz; https://www.flypgs.com/bilet-islemleri ve mobil uygulamamız aracılığıyla ya da çağrı merkezimiz üzerinden ücretsiz olarak yapabilirsiniz.