Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye'ye dönecek mi?
Türkiye'de işlem yapan kripto para borsalarından Thodex'te iki gündür işlem yapılamıyor. 391 bin kişinin işlem yaptığı platformun kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto parayla yurt dışına çıktığı öne sürülmüştü. Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye geri dönüp dönmeyeceği merak kazandı. Peki, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye'ye geri dönecek mi?
Thodex Kurucusu Faruk Fatih Özer'den yazılı açıklama geldi. Kripto para borsası Thodex'ın kullanıcıları günlerdir dolandırıldığı endişesi taşıyor. Thodex Kurucusu Faruk Fatih Özer'in yurtdışına çıkarken havalimanında görüntülenmesi ile Thodex Kurucusu Faruk Fatih Özer'in kullanıcıları dolandırdıı iddiası güçlenmişti. Thodex Kurucusu Faruk Fatih Özer konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Peki, Thodex Kurucusu Faruk Fatih Özer geri dönecek mi?
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye'ye dönecek mi?
Türkiye'de işlem yapan kripto para borsalarından Thodex'te iki gündür işlem yapılamıyor. 391 bin kişinin işlem yaptığı platformun kurucusu Fatih Faruk Özer'in 20 Nisan Salı günü saat 19.50'de Arnavutluk Tiran'a gittiği belirlendi.
Faruk Fatih Özer'in İstanbul Havalimanı'ndan ayrılırken fotoğrafı da ortaya çıktı.
Vurgun iddiası yargıya taşındı, suç duyuruları üzerine başsavcılık soruşturma başlattı. Öte yandan şirketin sahibi yazılı bir açıklama yaparak iddialara reddetti, ''Yatırımcılarla görüşmeye gittim'' ifadesine yer verdi.
İşte Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in o açıklaması....