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Gündem

Thodex vurgununda flaş gelişme

Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer ile ilişkili bazı kişilerin daha gözaltına alındığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 21:32:00 -
Thodex vurgununda flaş gelişme

Kripto para borsası Thodex şirketinin sahibi Faruk Fatih Özer ile ilişkili bazı kişilerin daha gözaltına alındığı bildirildi.

20 Nisan'da Arnavutluk'a kaçan Faruk Fatih Özer'in yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, Arnavutluk'ta yürütülen soruşturma kapsamında Özer ile ilişkisi olduğu tespit edilen bazı şüpheliler gözaltına alındı.

İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin Özer'in Arnavutluk'a kaçışına da yardım ettikleri öğrenildi.

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