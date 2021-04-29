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Gündem Thodex soruşturmasında flaş gelişme! Faruk Fatih Özer'in kardeşleri tutuklandı
Gündem

Thodex soruşturmasında flaş gelişme! Faruk Fatih Özer'in kardeşleri tutuklandı

Thodex’in firari kurucusu Faruk Fatih Özer’in abisi Güven Özer ve kız kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 20:37:00 - 2021-04-29 20:39:25
Thodex soruşturmasında flaş gelişme! Faruk Fatih Özer'in kardeşleri tutuklandı

Kripto para borsası Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 2 milyar dolarlık kripto para ile yurtdışına kaçmasıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Savcılığa çıkarılan şüphelilerden 3'ü, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Savcılık, aralarında Güven Özer ile Serap Özer'in de bulunduğu 9 şüpheliyi, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', bilişim sistemleri banka ve veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderdi.

Bu kapsamda, Güven Özer ile Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

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