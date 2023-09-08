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Gündem THODEX kurucusu Faruk Fatih Özer dilini yuttu: On milyarlarca liralık rekor adli para cezası
Gündem

THODEX kurucusu Faruk Fatih Özer dilini yuttu: On milyarlarca liralık rekor adli para cezası

Yeniakit Publisher
2023-09-08 13:10:00 -
THODEX kurucusu Faruk Fatih Özer dilini yuttu: On milyarlarca liralık rekor adli para cezası

THODEX kurucusu Faruk Fatih Özer dilini yuttu: On milyarlarca liralık rekor adli para cezası

 

Oğuzhan UYSAL/İSTANBUL, - THODEX kurucusu Faruk Fatih Özer, ablası Serap Özer ve ağabeyi Güven Özer hakkında 11 bin 196 yıl 10 ay 15 gün olmak üzere rekor bir hapis cezası verildi. Rekor hapis cezasının ardından rekor bir adli para cezası verildi. Faruk Fatih Özer, ablası Serap Özer ve ağabeyi Güven Özer'e ayrı ayrı 8 milyar 871 milyon 675 bin lira olmak üzere toplamda 26 milyar 615 milyon 25 bin lira adli para cezası ödenmesine hükmedildi. Mahkeme verilen adli para cezalarının bir kısmının 24 ay taksitle ödenmesine de karar verdi. 
Kırmızı bültenle aranırken Arnavutluk'ta yakalanan kripto para borsası THODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 21 sanığın yargılandığı davaya Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar Faruk Fatih Özer, kardeşi Serap Özer, Cem Uzunoğlu, Onur Can Gündüz ve Mesut Can Arbaz cezaevinden getirildi. Faruk Fatih Özer'in kardeşi tutuklu sanık Güven Özer ve tutuklu sanık Ergün Acar Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.  Bir önceki celse mütalaasını veren cumhuriyet savcısı Faruk Fatih Özer hakkında "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" , "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Örgüt kurma ve yönetme" suçlarından 40 bin 562 yıl cezalandırılmasını istemişti. Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Faruk Fatih Özer Musa Eroğlu'nun seslendirdiği 'Yolun sonu' türküsünden bir dörtlüğe alıntı yaparak savunma yaptı. Dün Anadolu adliyesinde görülen ve yaklaşık 11 saat süren duruşmanın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer'in, "nitelikli dolandırıcılık", "örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak", "mal varlığı değerlerini aklama" ve "bilişim sistemleri kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçlarından toplamda 11 bin 196 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırdı. 

REKOR ADLİ PARA CEZASI


Özer kardeşlere verilen rekor hapis cezasının ardından mahkeme kardeşlere rekor adli para cezası uyguladı. Mahkeme tarafından Özer kardeşlere ayrı ayrı 8 milyar 871 milyon 675 bin lira olmak üzere toplamda 26 milyar 615 milyon 25 bin lira adli para cezası ödenmesine hükmedildi. Mahkeme verilen adli para cezalarının bir kısmının 24 ay taksitle ödenmesine karar verdi. 

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Yorumlar

Zararı Yok

Kendi parasını vermeyecek ya.

Okur

Bu tür şeylere para yatıranlarada farklı cezalar verilmeli.
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