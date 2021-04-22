  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Thodex battı mı? MASAK Thodex'e neden bloke koydu?
Ekonomi

Thodex battı mı? MASAK Thodex'e neden bloke koydu?

Thodex kripto para borsası vurgununda şok gelişme yaşandı. 2 milyar dolarlık vurgun iddiası sonrası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'den iddiaları yalanlar nitelikte açıklama geldi. Ancak MASAK tarafından Thodex firmasının Türkiye'deki finansal kuruluşlarda bulunan tüm hesaplarına dün itibarıyla bloke koyuldu. Peki, Thodex battı mı? MASAK Thodex'e neden bloke koydu?

Yeniakit Publisher
2021-04-22 17:42:00 -
Thodex battı mı? MASAK Thodex'e neden bloke koydu?

Kripto para borsası Thodex’in son 24 saattir alım satımını durdurma kararı sonrası tüm gözler şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer’e çevrildi. Özer’in sosyal medya hesaplarını kapatıp yaklaşık 2 Milyar Dolarlık kripto varlıkla 20 Nisan tarihinde İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına firar ettiği ortaya çıktı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na çok sayıda dilekçe ulaşırken, Özer hakkında “bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık” suçundan re’sen soruşturma başlatıldı. Kullanıcılar Thodex'in batıp batmadığını merak ediyor.

Thodex battı mı?

Türkiye kripto para dünyasında dolandırıcılık vakası yaşandığı iddia ediliyor. Geçtiğimiz günlerde 2 milyon Dogecoin dağıtacağını açıklayarak dikkatleri üzerine çeken kripto para borsası Thodex kullanıcılarının sistemden paralarını çekemediği belirtildi.

Şirket iki gün önce yaptığı açıklamasında 6 saat sürecek planlı bakım çalışmasının ardından tüm sorunların giderileceğini duyurmuştu.

Duyurulan sürenin ardından sorunun devam etmesi üzerine şirket bir açıklama daha yapmış, bu kez bakım çalışmasının 4-5 gün süreceğini belirtmişti.

Ancak devam eden sorun nedeniyle Thodex'te aktif hesabı olan 391 bin kişinin panik halinde olduğu belirtiliyor. Kripto para yatırımcılarını endişelendiren iddia ise Thodex'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto para ile Tayland'a kaçtığı iddia edilse de, Arnavutluk'un başkenti Tiran'a kaçtığı öğrenildi..

Faruk Fatih Özer'in sosyal medya hesaplarını kapattığı görünüyor.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın koordinesince yürütülen soruşturmada, arama, el koyma ve gizlilik kararı alındı.

MASAK ise dün itibarıyla harekete geçti. Thodex firmasının Türkiye'deki finansal kuruluşlarda bulunan tüm hesaplarına bloke konuldu.

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer kimdir, kaç yaşındadır?
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer kimdir, kaç yaşındadır?

Gündem

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer kimdir, kaç yaşındadır?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gönül Dağı'nda büyük strateji! Her şeyi bir bir anlattı
Medya

Gönül Dağı'nda büyük strateji! Her şeyi bir bir anlattı

TRT 1 ekranlarında cumartesi günleri yayınlanmakta olan Gönül Dağı dizisi güçlü bir yapım olarak yoluna tüm hızıyla devam ediyor. Berk Atan..
Bir ülke daha Türk SİHA'larına talip oldu
Teknoloji

Bir ülke daha Türk SİHA'larına talip oldu

Suriye, Irak, Libya ve Karabağ'da destan yazan Türk SİHA'ları dünya ülkelerinin radarına girdi. Son olarak Fas, Türk SİHA'larını almak için ..
Kahraman PÖH’çü adalet bekliyor
Gündem

Kahraman PÖH’çü adalet bekliyor

CHP ve HDP’nin başını çektiği, marjinal örgütlerin her gün yürüttüğü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin masraflarına yönelik algı operasyonuna, ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay