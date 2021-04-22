Thodex battı mı? MASAK Thodex'e neden bloke koydu?

Kripto para borsası Thodex’in son 24 saattir alım satımını durdurma kararı sonrası tüm gözler şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer’e çevrildi. Özer’in sosyal medya hesaplarını kapatıp yaklaşık 2 Milyar Dolarlık kripto varlıkla 20 Nisan tarihinde İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına firar ettiği ortaya çıktı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na çok sayıda dilekçe ulaşırken, Özer hakkında “bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık” suçundan re’sen soruşturma başlatıldı. Kullanıcılar Thodex'in batıp batmadığını merak ediyor.

Thodex battı mı?

Türkiye kripto para dünyasında dolandırıcılık vakası yaşandığı iddia ediliyor. Geçtiğimiz günlerde 2 milyon Dogecoin dağıtacağını açıklayarak dikkatleri üzerine çeken kripto para borsası Thodex kullanıcılarının sistemden paralarını çekemediği belirtildi.

Şirket iki gün önce yaptığı açıklamasında 6 saat sürecek planlı bakım çalışmasının ardından tüm sorunların giderileceğini duyurmuştu.

Duyurulan sürenin ardından sorunun devam etmesi üzerine şirket bir açıklama daha yapmış, bu kez bakım çalışmasının 4-5 gün süreceğini belirtmişti.

Ancak devam eden sorun nedeniyle Thodex'te aktif hesabı olan 391 bin kişinin panik halinde olduğu belirtiliyor. Kripto para yatırımcılarını endişelendiren iddia ise Thodex'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto para ile Tayland'a kaçtığı iddia edilse de, Arnavutluk'un başkenti Tiran'a kaçtığı öğrenildi..

Faruk Fatih Özer'in sosyal medya hesaplarını kapattığı görünüyor.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın koordinesince yürütülen soruşturmada, arama, el koyma ve gizlilik kararı alındı.

MASAK ise dün itibarıyla harekete geçti. Thodex firmasının Türkiye'deki finansal kuruluşlarda bulunan tüm hesaplarına bloke konuldu.