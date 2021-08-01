THK’yı yıllarca bunlar mı yönetmiş? Matematik bilmeyen adam devlete yüklendi!..

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Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarında neden Türk Hava Kurumu (THK) bünyesindeki uçakların kullanılmadığını 3 yaşındaki çocuğun dahi anlayabileceği sadelikte anlattı. 1960’lardan kalma adeta külüstür haline gelen uçakların su taşıma kapasitesinin, son yangınlarda kullanılan uçak ve helikopterlerden daha düşük olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli şunları söyledi:

“THK'nın elindeki uçaklar saatte 12 ton su atıyor en fazla. Elimizdekiler 84 ton, 7 misli su atıyor. Havada neyi uçurduğumuzun değil, yere ne kadar su attığımızın önemli olması lazım.

İhale sistemiyle alım yapıyoruz. Envanterimizde yangın söndürme uçağımız yok, yangın söndürme helikopterimiz yok. Bu ezelden beri de böyle. Ancak envantere uçak alımı ile ilgili de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla da çalışmalara başladık. İhalesini de inşallah bu sene içerisinde tamamlamış olacağız.”

Aynı terane! “THK uçakları kullanılsa yangın sönerdi”

Muhaliflerin papağan gibi bıkmadan, usanmadan aynı yalanları tekrarlaması kamuoyunu bıktırdı. Günlerdir AK Parti iktidarına yüklenmek için külüstür uçakların kullanılması gerektiğini savunan muhalifler, yine aynı palavrayla hükümete yüklendi.

Bu kez de THK’nın eski Yönetim Kurulu Üyesi Vasıf Yüceliş, “THK uçakları kullanılsa yangın sönerdi” dedi.

Sözcü’den İsmail Saymaz’a konuşan Yüceliş, su taşıma kapasitesi düşük olan, kullanımı helikopter kadar pratik olmadığı için 1 saatte 12 ton su atabilen uçakların kullanımını övdü, aynı sürede 84 ton su atan helikopterlere değinmedi!..

Matematik bilgisini sorgulatan Vasıf Yüceliş, “Uçaklar kullanılsa ne olurdu?” şeklindeki soruya, “Kesinlikle yangın sönerdi. Pilotlarımız minimum alçalma limitlerine inip suyu bomba gibi bırakıyor. Rus pilotları o riski almaz.” cevabını verdi.

Herkesin tek ses olması gerektiği günlerde Yüceliş’in devlete karşı kışkırtıcı amaç taşıyan bu sözleri, “Bu adam matematik de bilmiyor” yorumlarına neden oldu.