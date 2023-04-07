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Gündem THKP-C’den Kılıçdaroğlu'na destek: Gücümüzü birleştirdik
Gündem

THKP-C’den Kılıçdaroğlu'na destek: Gücümüzü birleştirdik

Yeniakit Publisher
2023-04-07 14:20:00 - 2023-04-07 15:06:57
THKP-C’den Kılıçdaroğlu'na destek: Gücümüzü birleştirdik

Türkiye, 14 Mayıs'ta tercihini yapacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığını açıklamasının ardından HDP'den ve terör örgütü PKK'dan peş peşe destek mesajları aldı. Son olarak THKP-C Acilciler terör örgütü elebaşı ve 2013'te Reyhanlı'da 52 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısının firari sanığı terörist Mihraç Ural da Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yaptı.

Terörist Mihraç Ural, "Erdoğan'ın yıkılması için tüm güçler birleştik. Biz de bu birlikte Yeşil Sol Parti etrafında yerimizi alacağız. Millet İttifakı ve tüm demokrasi güçlerinin toplandığı Emek ve Özgürlük İttifakı ve Sosyalist Güç birliği gücümüzü birleştirdik." dedi.

Türkiye'de seçime sayılı günler kaldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığını açıklamasının ardından HDP'den ve terör örgütü PKK'dan peş peşe destek mesajları aldı.

HDP'nin seçimlerde Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararının ardından HDP'li Hasip Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kılıçdaroğlu'na oy istedi.

HDP'li Kaplan yaptığı paylaşımda "1 oy Kılıçdaroğlu'na 1 oy YSP'ye" ifadesini kullandı.

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MİHRAÇ URAL: ERDOĞAN'IN YIKILMASI İÇİN TÜM GÜÇLER BİRLEŞTİK

Terör örgütü elebaşları Duran Kalkan, Mustafa Karasu, Bese Hozat da Kılıçdaroğlu lehine açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'na bir destek de THKP/C Acilciler terör örgütü elebaşı, Reyhanlı saldırısı sanıklarından terörist Mihraç Ural'dan geldi.

Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan elebaşı Ural, "Erdoğan'ın yıkılması için tüm güçler birleştik. Biz de bu birlikte Yeşil Sol Parti etrafında yerimizi alacağız. Millet İttifakı ve tüm demokrasi güçlerinin toplandığı Emek ve Özgürlük İttifakı ve Sosyalist Güç birliği gücümüzü birleştirdik." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Ahmet

tüm terör örgütleri Kılıçdaroğlu nun arkasında. CHP bu mu ya

Gültekin

HALK OLARAK KILIÇDAROĞLU'UNDAN ŞÜPHELENMEYE BAŞLADIK, DESTEKÇİLERİ ÇOĞU TERÖRİST GURUPLARI, ACABA KENDİSİ DE ONLAR GİBİ Mİ?
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