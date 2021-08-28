  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gol makinesi Lewandowski'den rekor!
Sergen Yalçın transferi açıkladı
Malatya golcüleriyle güldü
Thiam üç puanı getirdi
Spor Thiam üç puanı getirdi
Spor

Thiam üç puanı getirdi

Süper Lig'in 3. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Yukatel Kayserispor'u konuk etti.

Yeniakit Publisher
2021-08-28 21:29:00 -
Thiam üç puanı getirdi

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe'den transferi Mame Thiam'ın 4. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

GOL: Sağ taraftan ceza sahasına giren Emrah Başsan arka direğe ortasını yaptı. Thiam, gelişine topa sert vurdu ve fileleri havalandırdı: 0-1

Bu sonuç sonrası Yukatel Kayserispor ligdeki ilk galibiyetini alarak puanını 4'e çıkardı. Medipol Başakşehir ise henüz puanla tanışamadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay