THF'den Yunus Özmusul ve Durmuş Ali Tınkır'a destek

Yunus Özmusul ve Durmuş Ali Tınkır ile ilgili sürecin federasyon tarafından takip edildiği vurgulanan açıklamada, "Hem Yunanistan Hentbol Federasyonu hem de Avrupa Hentbol Federasyonu ile görüşmeler devam etmektedir. Devam eden bu süreçte sporcularımıza zarar gelmemesi için her türlü girişim yapılmaktadır." denildi.

THF Başkanı Bilal Eyuboğlu'nun bizzat Yunanistan Hentbol Federasyon Başkanı Konstantinos Gkandis ile görüşüp konuyla ilgili bilgi aldığı kaydedilerek, şu görüşlere yer verildi:

"27 Ekim tarihinde Eskişehir’de oynanan ve galibiyetimizle sonuçlanan Türkiye-Belçika 2021 Dünya Hentbol Şampiyonası Eleme grubu maçı sonunda sporcularımız, Suriye'deki terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiklerimize moral olması için alınan galibiyeti 'Asker Selamı' ile kahraman askerlerimize armağan etmiştir. Bu görüntülerin ardından Yunanistan ligi takımlarından Olympiakos'da forma giyen sporcumuz Durmuş Ali Tınkır ile AEK forması giyen sporcumuz Yunus Özmusul hakkında medya sözleşmelerinin feshedildiğine dair haberler gündemi meşgul etmektedir. Federasyon başkanımız Bilal Eyuboğlu, hem Olympiakos Kulübü başkanı hem de AEK Kulübü başkanı ile yapılan görüşmeler sonrasında medyada söz edildiği gibi sözleşmelerin feshedilmesi ya da kadro dışı bırakılması konusunda net bir karar alınmamıştır. Sadece Olympiakos yönetiminin, sporcumuz Durmuş Ali Tınkır ile almış olduğu karar paylaşılmış olup, sporcumuza resmi bir tebliğ yapılmamıştır. Her iki sporcumuza da takım antrenörleri ve arkadaşları destek vermiş olup, sporcularımız, takımları ile antrenmanlarına devam etmektedir. Federasyon olarak milli hentbolcularımız Yunus Özmusul ve Durmuş Ali Tınkır'ın sonuna kadar arkasında olduğumuzu, ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden sporcularımızı sonuna kadar desteklediğimizi bildirmek isteriz."